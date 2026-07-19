Έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο με την εθνική Γερμανίας έως το 2030 εμφανίζεται ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από αποχή δυο ετών.

Εποχή Γιούργκεν Κλοπ ξημερώνει στη Γερμανία! Έπειτα από ένα αποτυχημένο Μουντιάλ με πρόωρο αποκλεισμό από τη φάση των «32», οι Γερμανοί αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους με τον Γιούλιεν Νάσκελσμαν και να παραδώσουν τα κλειδιά της εθνικής ομάδας στον Κλοπ!

Τα ΜΜΕ της Γερμανίας είχαν αποκαλύψει εδώ και αρκετό διάστημα τις γόνιμες επαφές του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ με την γερμανική Ομοσπονδία και φαίνεται πως τελικά επετεύχθη οριστική συμφωνία για την έναρξη της συνεργασίας τους!

Συγκεκριμένα το «Sky Sports Germany» αποκαλύπτει πως διευθετήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες σε πρόσφατα ραντεβού που πραγματοποιήθηκαν υπό άκρα μυστικότητα και ο Γερμανός θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο την Παρασκευή (24/7), με ισχύ έως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Κάπως έτσι ο Κλοπ ετοιμάζεται να επιστρέψει ξανά στους πάγκους ύστερα από δυο χρόνια αποχής από την προπονητική, όταν πίσω στο 2024 είχε αποφασίσει να βάλει μια άνω τελεία μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ. Έκτοτε ανέλαβε ρόλο επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull, σε έναν κύκλο όμως που θα ολοκληρωθεί σύντομα.