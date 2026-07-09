Ο Λιονέλ Μέσι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μίροσλαβ Κλόζε για το ρεκόρ τερμάτων σε Μουντιάλ. Η ατάκα που συγκίνησε τον Γερμανό.

Από το βράδυ της 22ας Ιουνίου, ο Λιονέλ Μέσι είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, αφού -τότε- ξεπέρασε τα 17 γκολ του σπουδαίου Μίροσλαβ Κλόζε, σκοράροντας κόντρα στην Αυστρία στη φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Πλέον, ο 39χρονος σούπερ σταρ έχει φτάσει τα 21 γκολ συνολικά και 8 στην τρέχουσα διοργάνωση, έχοντας βρει δίχτυα σε όλα τα παιχνίδια και γενικότερα σε 9 διαδοχικά ματς, αν συμπεριλάβουμε και το Μουντιάλ του Κατάρ, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ωστόσο, ο Pulga παραμένει ταπεινός, κάτι που φάνηκε και από την αποκάλυψη του Μίροσλαβ Κλόζε. Ο Γερμανός άλλοτε στράικερ γνωστοποίησε πως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αργεντίνο σταρ, με τον Μέσι να τον συγκινεί, λέγοντάς του πως θα του στείλει μια υπογεγραμμένη φανέλα του.

«Ήταν πολύ συγκινητικό. Φυσικά, είχαμε βρεθεί αντίπαλοι στο γήπεδο κατά καιρούς, σε συναντήσεις που χαρακτηρίζονταν πάντα από ευχάριστο κλίμα και αμοιβαίο σεβασμό.

Όμως, αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν η πρώτη φορά που μιλήσαμε εκτός του πλαισίου εκείνων των αγώνων, έπειτα από τόσο καιρό. Μου είπε ότι θα μου στείλει μια υπογεγραμμένη φανέλα».