H Ελβετία δε θα έχει στη διάθεσή της για τον προημιτελικό κόντρα στην Αργεντινή τον Γιόχαν Μανζάμπι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.

Πλήγμα για την Ελβετία! Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν δεν μπορεί να υπολογίζει στο 20χρονο «διαμάντι» της, Γιόχαν Μανζάμπι, για τον μεγάλο προημιτελικό απέναντι στην Αργεντινή του Μέσι (12/07, 04:00).

Οι Ελβετοί προκρίθηκαν στα πέναλτι στη φάση των «16» απέναντι στην Κολομβία και πήραν το εισιτήριο για τους «8», όπου θα κοντραριστούν με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Η ευρωπαϊκή χώρα θα στερηθεί τις υπηρεσίες της φετινής αποκάλυψης της διοργάνωσης, ο οποίος πρόσφατα αποκτήθηκε από τη Νιούκαστλ. Οι Καρακάξες έδωσαν 60 εκατ. ευρώ στη Φράιμπουργκ για να τον κάνουν δικό τους.

Ο νεαρός ελπιδοφόρος μέσος έχει βρει δίχτυα τρεις φορές στο φετινό Μουντιάλ και είναι ένας εκ των κορυφαίων για την πατρίδα του. Ο Μανζάμπι τραυματίστηκε στο γόνατο στην προπόνηση και δε θα δώσει το «παρών» στο μεγάλο παιχνίδι.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής των Ελβετών, Μουράτ Γιακίν, μίλησε αναφορικά με την τεράστια απουσία για την ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να τον έχουμε ξανά διαθέσιμο, όμως δυστυχώς δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα. Ο Γιόχαν πονάει πολύ. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και απολάμβανε κάθε στιγμή που βρισκόταν στο γήπεδο».