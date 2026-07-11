Ελβετία: Χωρίς τον Μανζάμπι κόντρα στην Αργεντινή
Πλήγμα για την Ελβετία! Η ομάδα του Μουράτ Γιακίν δεν μπορεί να υπολογίζει στο 20χρονο «διαμάντι» της, Γιόχαν Μανζάμπι, για τον μεγάλο προημιτελικό απέναντι στην Αργεντινή του Μέσι (12/07, 04:00).
Οι Ελβετοί προκρίθηκαν στα πέναλτι στη φάση των «16» απέναντι στην Κολομβία και πήραν το εισιτήριο για τους «8», όπου θα κοντραριστούν με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Η ευρωπαϊκή χώρα θα στερηθεί τις υπηρεσίες της φετινής αποκάλυψης της διοργάνωσης, ο οποίος πρόσφατα αποκτήθηκε από τη Νιούκαστλ. Οι Καρακάξες έδωσαν 60 εκατ. ευρώ στη Φράιμπουργκ για να τον κάνουν δικό τους.
Ο νεαρός ελπιδοφόρος μέσος έχει βρει δίχτυα τρεις φορές στο φετινό Μουντιάλ και είναι ένας εκ των κορυφαίων για την πατρίδα του. Ο Μανζάμπι τραυματίστηκε στο γόνατο στην προπόνηση και δε θα δώσει το «παρών» στο μεγάλο παιχνίδι.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής των Ελβετών, Μουράτ Γιακίν, μίλησε αναφορικά με την τεράστια απουσία για την ομάδα του.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να τον έχουμε ξανά διαθέσιμο, όμως δυστυχώς δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον αυριανό αγώνα. Ο Γιόχαν πονάει πολύ. Ήταν ένα σοκ για όλους μας. Βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και απολάμβανε κάθε στιγμή που βρισκόταν στο γήπεδο».
Switzerland will have to face Argentina without Johan Manzambi after the midfielder was ruled out of the World Cup quarter-final due to an injury.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 10, 2026
“We tried everything that we could to get him back, unfortunately, he’s unable to perform tomorrow.” - Switzerland head coach Murat… pic.twitter.com/zOM8dfN8gM
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