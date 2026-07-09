Μουντιάλ 2026: Η Νιουκάστλ παίρνει το «διαμάντι» των Ελβετών για 60 εκατ. ευρώ
Μια από τις πιο «ηχηρές» μεταγραφικές κινήσεις του έως τώρα παζαριού φέρεται να κάνει η Νιουκάστλ, αποκτώντας το... διαμάντι του φετινού Μουντιάλ.
Ο λόγος για τον Γιόχαν Μανζάμπι, τον Ελβετό μεσοεπιθετικό που ανήκει (προς ώρας) στη Φράιμπουργκ αλλά σύντομα θα ετοιμάσει βαλίτσες για την Αγγλία και την Premier League, αφού οι Καρακάξες ήρθαν σε συμφωνία με τον γερμανικό σύλλογο και θα πληρώσουν ένα ποσό κοντά στα 60 εκατ. ευρώ!
Γεννημένος το 2005, ο Μανζάμπι έχει τρία γκολ και δυο ασίστ στο τρέχον Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο τη δεδομένη στιγμή παραμένει εκτός με θέμα στο γόνατο και δεν είναι βέβαιο αν θα μπορέσει να αγωνιστεί κόντρα στην Αργεντινή στον προημιτελικό (12/7, 04:00).
Πάντως, οι σπουδαίες εμφανίσεις του έπεισαν τους ανθρώπους της Νιουκάστλ, ενώ στην.. κούρσα της απόκτησής του ήταν και η Άστον Βίλα.
🚨💣 EXCLUSIVE | Newcastle and SC Freiburg have reached a full agreement over the transfer of Johan Manzambi worth €60m.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2026
All agreed between the clubs. #NUFC are now finalising the final details of the agreement with Manzambi. Long-term contract prepared.
Aston Villa were also… pic.twitter.com/2omcWbVPwo
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