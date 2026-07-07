Σε ένα ισορροπημένο ματς, η Ισπανία βρήκε γκολ πρόκρισης στο 90΄+1΄από τις αλλαγές της και με το 1-0 κόντρα στην Πορτογαλία προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ!

Δεν «θάμπωσε» από το θέαμα, ούτε δικαίωσε τις προσδοκίες που είχαν χτιστεί γύρω από το όνομά του. Το ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία μπορεί να μην προσέφερε συγκινήσεις αντίστοιχες με άλλα ματς του Μουντιάλ, αλλά στο τέλος λίγη σημασία είχε για τη Ρόχα. Με συνδυασμό από τις αλλαγές τους στις καθυστερήσεις, οι Ισπανοί βρήκαν το γκολ πρόκρισης από τα πόδια του Μερίνο και με το τελικό 1-0 προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Μουντιάλ, εκεί όπου περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ - Βέλγιο.

Η Ισπανία μπήκε καλύτερα στο ματς και άγγιξε το προβάδισμα μόλις στο 8΄, όταν ο Ογιαρθάμπαλ βρέθηκε απέναντι από τον Ντιόγο Κόστα, αλλά πλάσαρε δίπλα από το δοκάρι. Οκτώ λεπτά αργότερα η Ρόχα βρέθηκε ξανά μια ανάσα μακριά από το γκολ, αλλά ο Ντιόγο Κόστα κράτησε το μηδέν με τεράστια διπλή επέμβαση. Αρχικά λέγοντας «όχι» στο πλασέ του Γιαμάλ, ενώ στην επαναφορά απογειώθηκε και εξουδετέρωσε με το ένα χέρι το φαλτσαριστό σουτ του Μπαένα.

Προοδευτικά η Πoρτογαλία πήρε μέτρα στο γήπεδο, απέκτησε θάρρος στο επιθετικό 1/3 και με τη σειρά της φλέρταρε με το 1-0 στο 41΄, όταν η σουτάρα του Νούνο Μέντες κόντραρε σε σώματα και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο ωστόσο, η εικόνα άλλαξε δραματικά προς το χειρότερο. Οι φάσεις εξαφανίστηκαν, όπως και η δίψα για γκολ στις δυο εστίες.

Δυο αλλαγές λύτρωσαν την Ισπανία

Ισπανία και Πορτογαλία μπλέχτηκαν σε μια μάχη του άξονα χωρίς εντάσεις στο παιχνίδι, με ένα άστοχο σουτ του Μπρούνο Φερνάντες στο 75΄να αποτελεί την μοναδική πραγματικά αξιόλογη στιγμή του β΄μέρους. Ώσπου, η Ισπανία να κάνει τη ζημιά από το πουθενά! Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε έριξε στο γήπεδο τους Φεράν Τόρες και Μερίνο, με τους δυο τους να τον δικαιώνουν στις καθυστερήσεις.

Στο 90'+1΄συγκεκριμένα ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα έβγαλε τρομερή κάθετη στην πλάτη της άμυνας για τον Μερίνο, ο οποίος εκτέλεσε σωστά στο τετ-α-τετ για να διαμορφώσει το τελικό 1-0. Ένα σκορ που έστειλε τη Ρόχα στην επόμενη φάση και την Πορτογαλία... σπίτι της, στην τελευταία ευκαιρία του Κριστιάνο Ρονάλντο να ολοκληρώσει την τροπαιοθήκη του με ένα Παγκόσμιο Κύπελλο!

Πορτογαλία (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγο Κόστα, Ρούμπεν Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71΄Νταλότ), Νούνο Μέντες (56΄Σεμέδο), Μπρούνο Φερνάντες, Ζοάο Νέβες (71΄Ραφέλ Λεάο), Βιτίνια (83΄Μπερνάρντο Σίλβα), Ζοάο Φέλιξ, Νέτο (83΄Κονσεϊσάο), Ρονάλντο

Ισπανία (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75΄Φεράν Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85΄Φαμπιάν Ρουίθ), Όλμο (85΄Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ

