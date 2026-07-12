Βέλγιο και Νορβηγία έμειναν εκτός ημιτελικών του Μουντιάλ ενώ αμφότερες οι ομάδες δέχθηκαν ένα... πανομοιότυπο γκολ.

Τα ημιτελικά του φετινού Μουντιάλ έχουν «σφραγιστεί» μετά την πρόκριση της Αργεντινής με 3-1 στην παράταση επί της Ελβετίας, ωστόσο η φάση των «8» μας αφήνει με πολλά «αν».

Η Αλμπισελέστε θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στο ένα μονοπάτι, ενώ στην άλλη πλευρά του ταμπλό η Γαλλία θα δώσει μάχη με την Ισπανία. Βέβαια, τουλάχιστον οι τρεις από τις τέσσερις ομάδες (με εξαίρεση ίσως τη Γαλλία) δυσκολεύτηκαν να πάρουν το εισιτήριο.

Το πιο εντυπωσιακό όμως αφορά δυο ομάδες που... χαιρέτησαν, το Βέλγιο και τη Νορβηγία, που αποκλείστηκαν δεχόμενες σχεδόν το ίδιο γκολ! Αρχικά, στο 88ο λεπτό του αγώνα των «Belgian Red Devils» με τους Ισπανούς, ο Κουμπαρσί σούταρε από μακριά, ο Λάμενς έκανε ασταθή απόκρουση και ο επερχόμενος Μερίνο είχε εύκολο έργο για το τελικό 2-1.

Στο άλλο παιχνίδι τώρα και ενώ Νορβηγία και Αγγλία είχαν οδηγηθεί στην παράταση, στο 2ο λεπτό αυτής (92'), ο Ρότζερς σούταρε και εκείνος από απόσταση, ο Νίλαντ έχασε την μπάλα και ο Μπέλινγκχαμ από κοντά σημείωσε το 2-1,που έμεινε μέχρι το φινάλε.