Ιμπραΐμοβιτς: Σφοδρή κριτική εναντίον του Ρούντι Γκαρσιά

Ιμπραΐμοβιτς: Σφοδρή κριτική εναντίον του Ρούντι Γκαρσιά
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Ο Ιμπραΐμοβιτς άσκησε δριμεία κριτική στον Γκαρσιά για την επιλογή του να περάσει στον αγωνιστικό χώρο τον Λάμενς αντί του Πέντερς, μετά τον τραυματισμό του Κουρτουά.

«Καταπέλτης» ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς εις βάρος του Ρούντι Γκαρσιά! Ο Σουηδός υποστήριξε πως ο 62χρονος προπονητής του Βελγίου έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον Πέντερς και όχι τον Λάμενς, στη θέση του Κουρτουά, μετά τον τραυματισμό του τερματοφύλακα της Ρεάλ.

Η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 νικώντας τους Κόκκινους Διαβόλους με 2-1 στο φινάλε. Ο Μερίνο ήταν και πάλι ο «από μηχανής θεός» των Βέλγων, αφού με δικό του γκολ στο 88ο λεπτό έδωσε το εισιτήριο για τους «4» στη Φούρια Ρόχα.

Ο παίκτης της Άρσεναλ το έκανε όπως ακριβώς με την Πορτογαλία στους «16», όπου με γκολ στις καθυστερήσεις έθεσε... νοκ άουτ την ομάδα του Ρονάλντο. Στο χθεσινό ματς (10/07), ο Κουμπαρσί σούταρε, ο Λάμενς δεν μπλόκαρε την μπάλα και ο Μερίνο την έστειλε στα δίχτυα για το τελικό 2-1. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Τιμπό Κουρτουά είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή εξαιτίας ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Ο Ιμπραΐμοβιτς υποστήριξε πως η χρησιμοποίηση του Λάμενς αντί του Πέντερς ήταν λανθασμένη και έγινε μόνο και μόνο επειδή ο ένας αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ ο άλλος στο Στρασβούργο.

 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρώην θρυλικού επιθετικού:

«Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική του. Γιατί πέρασε τον Λάμενς στο παιχνίδι όταν υπήρχε ο Πέντερς στον πάγκο; Επειδή ο ένας αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο άλλος στη Στρασμπούρ; Δεν επιλέγεις έτσι τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας. Το είδαν όλοι. Είναι ντροπή. Ο προπονητής και ο υπεύθυνος τερματοφυλάκων θα έπρεπε να ντρέπονται».

@Photo credits: Associated Press

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