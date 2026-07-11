Μουντιάλ 2026: Γιατί δεν δόθηκε πέναλτι το χέρι του Ρόδρι μέσα στην περιοχή των Ισπανών

Ένα χέρι του Ρόδρι μέσα στη μικρή περιοχή των Ισπανών, το οποίο έμεινε ατιμώρητο από τους διαιτητές, προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων.

Η Ισπανία, αν και δυσκολεύτηκε αρκετά, κατάφερε να επικρατήσει του Βελγίου με 2-1, χάρη στον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής, Μικέλ Μερίνο που σκόραρε στο 88΄ και «τσέκαρε» το εισιτήριο της για τα ημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το τουρνουά του 2010, το οποίο και είχε κατακτήσει.

Ο αγώνας ήταν αρκετά «κλειστός», με αποτέλεσμα μία φάση που έλαβε χώρα λίγο μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου να προκαλέσει τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Πιο συγκεκριμένα, γύρω στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης μία κεφαλία του Αϊμερίκ Λαπόρτ μέσα στη μικρή περιοχή της Ρόχα βρήκε στο χέρι του Ρόδρι, με τους αντιπάλους να ζητούν από τον διαιτητή της αναμέτρησης, Μάικλ Όλιβερ, να καταλογίσει πέναλτι.

Ωστόσο ούτε ο Άγγλος ρέφερι, ούτε το VAR έκριναν σκόπιμο να εξετάσουν τη φάση και να καταλογίσουν κάποια παράβαση. Η απόφαση τους αυτή βασίστηκε στους κανονισμούς της IFAB (το όργανο που καθορίζει και εξελίσσει τους κανόνες), οι οποίοι ορίζουν ότι δεν θεωρείται χάντμπολ εάν η μπάλα που χτυπά το χέρι ή το μπράτσο στέλνεται από συμπαίκτη (εκτός εάν η μπάλα πάει απευθείας στο τέρμα του αντιπάλου ή ο παίκτης σκοράρει αμέσως μετά, οπότε και κατακυρώνεται άμεσο ελεύθερο λάκτισμα στην αντίπαλη ομάδα).

Από τη μεριά του πάντως ο προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων, Ρούντι Γκαρσία, φάνηκε πως δεν συμφώνει με τον Όλιβερ, τονίζοντας πως το χέρι του Πέδρι αποτελεί ξεκάθαρη παράβαση και ότι λανθασμένα δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ της ομάδας του.

«Θα μπορούσαμε ακόμη και να είχαμε σκοράρει πρώτοι το δεύτερο γκολ. Είδα την επανάληψη και ο Μάικλ Όλιβερ μπορεί να μην την είδε, αλλά αυτό το χέρι του Ρόδρι ήταν πέναλτι για εμάς στο 60ό λεπτό».

«Θα βάζαμε το δεύτερο μας γκολ. Δεν θα πω περισσότερα για αυτήν την κατάσταση, αλλά ήταν επίσης κακή τύχη. Και αν έχεις πάρα πολλές τέτοιες στιγμές, γίνεται δύσκολο να προχωρήσεις», τόνισε ο 62χρόνος τεχνικός.