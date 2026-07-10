Ένας Νορβηγός οπαδός εξήγησε γιατί αρνείται να συμμετάσχει στον πανηγυρισμό των συμπατριωτών του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είτε καταφέρει η Νορβηγία να αποκλείσει την Αγγλία, είτε όχι, οι εικόνες χιλιάδων Σκανδιναβών να... κάνουν κουπί μετά τις νίκες της παρέας του Έρλινγκ Χάαλαντ έχουν κερδίσει επάξια μία θέση στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εντούτοις, δεν είναι όλοι πρόθυμοι να συμμετέχουν...

Βλέπετε, ένας Νορβηγός ονόματι Έμιλ Λάπεν εντοπίστηκε να στέκεται ακίνητος όταν οι συνοπαδοί του επιδίδονταν στον γνωστό πλέον πανηγυρισμό μετά τη νίκη επί της Σενεγάλης. Το Sky News κατάφερε να έρθει σε επαφή μαζί του και να τον ρωτήσει τον λόγο, με τον Λάπεν να μην μασάει τα λόγια του.

«Καταρχήν το βρίσκω πραγματικά ηλίθιο» απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Σκανδιναβός, εξηγώντας πως «αυτό σκέφτηκα όταν το ξεκίνησαν, ήταν ηλίθιο και ενοχλητικό και δεν ήθελα να το κάνω. Αντιγράφει αυτά που έκαναν οι Ισλανδοί (σ.σ. στο Euro 2016) και είναι ιστορικά ανακριβές. Οι Βίκινγκς δεν έκαναν κουπί, πήγαν με ιστιοφόρα στον Ατλαντικό ωκεανό. Σε τραγούδι που έβγαλαν μαζί με τον πανηγυρισμό, έλεγαν ότι θα έκανα κουπί στον ωκεανό, γι' αυτό ενοχλούμαι τόσο πολύ. Ό,τι και να κερδίσουμε, δεν θα κάνω κουπί».