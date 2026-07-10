Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε την πρόσληψη του πολύπειρου 71χρονου τεχνικού Ζόρζε Ζεσούς, μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Εποχή Ζόρζε Ζεσούς στην Πορτογαλία! Ο άλλοτε προπονητής της Μπενφίκα και πρώην της Αλ Νασρ, με την οποία πανηγύρισε μαζί με τον Ρονάλντο το πρωτάθλημα της Saudi Pro League, θα ηγηθεί της προσπάθειας του ομοσπονδιακού συγκροτήματος στις επόμενες διοργανώσεις, μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Οι Ίβηρες δεν κατόρθωσαν να διακριθούν στο Μουντιάλ 2026, στο «last dance» του Κριστιάνο Ρονάλντο στη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος, αφού αποκλείστηκαν από την Ισπανία στους «16» με σκορ 1-0.

Έτσι, οι Πορτογάλοι έκριναν πως ήρθε η ώρα για μια νέα εποχή στον πάγκο τους, με τον πολύπειρο κόουτς να φαντάζει η ιδανική επιλογή για την επόμενη ημέρα. Ο Ζεσούς είναι γνώστης του εγχώριου ποδοσφαίρου με θητεία στις Μπράγκα, Μπενφίκα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς και σε άλλους πορτογαλικούς συλλόγους. Ακόμη, έχει διακριθεί και σε ομάδες του εξωτερικού, με τις Φενέρμπαχτσε, Φλαμένγκο, Αλ Χιλάλ και Αλ Νασρ, να είναι οι επικρατέστερες μεταξύ άλλων.