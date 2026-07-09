Πορτογαλία: Ο Ζόρζε Ζεσούς αναλαμβάνει τα ηνία
Η Πορτογαλία αποχαιρέτησε το βράδυ της Δευτέρας (6/7) το φετινό Μουντιάλ, μένοντας εκτός από την Ισπανία (1-0) στη φάση των «16» και βλέποντας τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να αποτελεί παρελθόν.
Ωστόσο, φαίνεται πως η... άφιξη του νέου εκλέκτορα της χώρας από την Ιβηρική δεν θα αργήσει, καθώς η ομοσπονδία κινήθηκε γρήγορα και βρήκε τον αντικαταστάτη του Μαρτίνεθ, στο πρόσωπο ενός πρώην προπονητή του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο λόγος για τον Ζόρζε Ζεσούς, τον 71χρονο άλλοτε κόουτς της Μπενφίκα και πρώην προπονητή της Αλ Νασρ, με την οποία πανηγύρισε μαζί με τον CR7 το πρωτάθλημα της Saudi Pro League. Σύμφωνα λοιπόν με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για να ξεκινήσει η συνεργασία του.
Ο Ζεσούς αναμένεται να ηγηθεί της προσπάθειας και του πρότζεκτ για τις επόμενες διοργανώσεις, μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.
🚨🇵🇹 Jorge Jesus to become new Portugal head coach, here we go! He’s accepted to take over after Roberto Martínez. 🫱🏻🫲🏼— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026
Jorge Jesus will lead the project for Nations League, Euro 2028 and next World Cup. 🔜
He’s won Saudi Pro League title at Al Nassr this season with Cristiano. pic.twitter.com/KL3f9SXqjb
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