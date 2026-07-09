Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ζόρζε Ζεσούς αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός της Εθνικής Πορτογαλίας.

Η Πορτογαλία αποχαιρέτησε το βράδυ της Δευτέρας (6/7) το φετινό Μουντιάλ, μένοντας εκτός από την Ισπανία (1-0) στη φάση των «16» και βλέποντας τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να αποτελεί παρελθόν.

Ωστόσο, φαίνεται πως η... άφιξη του νέου εκλέκτορα της χώρας από την Ιβηρική δεν θα αργήσει, καθώς η ομοσπονδία κινήθηκε γρήγορα και βρήκε τον αντικαταστάτη του Μαρτίνεθ, στο πρόσωπο ενός πρώην προπονητή του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο λόγος για τον Ζόρζε Ζεσούς, τον 71χρονο άλλοτε κόουτς της Μπενφίκα και πρώην προπονητή της Αλ Νασρ, με την οποία πανηγύρισε μαζί με τον CR7 το πρωτάθλημα της Saudi Pro League. Σύμφωνα λοιπόν με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία για να ξεκινήσει η συνεργασία του.

Ο Ζεσούς αναμένεται να ηγηθεί της προσπάθειας και του πρότζεκτ για τις επόμενες διοργανώσεις, μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.