Ο Ντέκλαν Ραίς ταλαιπωρείται από ίωση και βρίσκεται απομονωμένος από την υπόλοιπη εθνική Αγγλίας, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του στο ματς με τη Νορβηγία.

Η Αγγλία ετοιμάζεται να διεκδικήσει μια θέση στους «8» του Μουντιάλ κόντρα στη Νορβηγία, ωστόσο ο Τόμας Τούχελ αντιμετωπίζει ένα αρκετά σοβαρό αγωνιστικό πρόβλημα που αφορά τον Ντέκλαν Ράις.

Ο 27χρονος μέσος έχει κολλήσει ίωση, με αποτέλεσμα να χάσει τις τελευταίες δύο προπονήσεις των Τριών Λιονταριών. Οι άνθρωποι της ομάδας έκριναν ότι θα πρέπει να απομονωθεί προκειμένου να μην υπάρξει διασπορά του ιού στην υπόλοιπη ομαδα, ενώ ακόμα δεν έχουν αποφανθεί σχετικά με το αν θα είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στους Βίκινγκς.

Παράλληλα, ο Ράις ταλαιπωρείται από έναν τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ έχει πρόβλημα και με τη μέση του, γεγονός που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα του επιτρέψει να είναι παρών στο ραντεβού με τους Βίκινγκς.

Στο μεταξύ, η εθνική Νορβηγίας έχει τις δικές της περιπέτειες με την ίωση, με τον τερματοφύλακά τους να επιβεβαιώνει πως ο γιατρός της ομάδας είναι πολύ απασχολημένος το τελευταίο διάστημα. Δύο παίκτες τους έχουν ήδη χάσει παιχνίδια λόγω ασθενείας, ενώ και ο προπονητής τους έβηχε έντονα στη συνέντευξη Τύπου.