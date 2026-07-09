Αγγλία: Τιμωρία δύο αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Κουάνσα

Αγγλία: Τιμωρία δύο αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Κουάνσα

Αγγλία: Τιμωρία δύο αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Κουάνσα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Τζάρελ Κουάνσα της Αγγλίας τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών από την FIFA, την Πέμπτη (09/07) για το μαρκάρισμα στο ματς με το Μεξικό.

Κακά τα... μαντάτα για τον Κουάνσα της Αγγλίας! Ο υψηλόσωμος αμυντικός των Τριών Λιονταριών τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την FIFA για το επικίνδυνο μαρκάρισμά του στον αγώνα με το Μεξικό για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο 23χρονος στόπερ αποβλήθηκε στο 57ο λεπτό του ματς με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες, γεγονός που εντέλει δεν στοίχισε στην παρέα των Κέιν και Μπέλιγχαμ, αφού οι Άγγλοι προκρίθηκαν με 3-2 και τσέκαραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Στοίχισε όμως και μάλιστα... πολύ στον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος θα χάσει το παιχνίδι των «8» κόντρα στη Νορβηγία (12/07, 00:00) και τον ημιτελικό (15/07, 22:00), σε περίπτωση που η Αγγλία προκριθεί.

@Photo credits: Associated Press

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    MUNDIAL Τελευταία Νέα