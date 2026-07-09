Ο Τζάρελ Κουάνσα της Αγγλίας τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών από την FIFA, την Πέμπτη (09/07) για το μαρκάρισμα στο ματς με το Μεξικό.

Κακά τα... μαντάτα για τον Κουάνσα της Αγγλίας! Ο υψηλόσωμος αμυντικός των Τριών Λιονταριών τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την FIFA για το επικίνδυνο μαρκάρισμά του στον αγώνα με το Μεξικό για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο 23χρονος στόπερ αποβλήθηκε στο 57ο λεπτό του ματς με απευθείας κόκκινη κάρτα, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες, γεγονός που εντέλει δεν στοίχισε στην παρέα των Κέιν και Μπέλιγχαμ, αφού οι Άγγλοι προκρίθηκαν με 3-2 και τσέκαραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Στοίχισε όμως και μάλιστα... πολύ στον ίδιο τον παίκτη, ο οποίος θα χάσει το παιχνίδι των «8» κόντρα στη Νορβηγία (12/07, 00:00) και τον ημιτελικό (15/07, 22:00), σε περίπτωση που η Αγγλία προκριθεί.