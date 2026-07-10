Γαλλία - Μαρόκο: Τα γκολ του Μπαπέ και του Ντεμπελέ
Το αίμα του πίσω πήρε για το χαμένο πέναλτι στο πρώτο μέρος ο Κιλιάν Μπαπέ, που άνοιξε το σκορ για τη Γαλλία ενάντια στο Μαρόκο με υπέροχο σουτ στο 60ό λεπτό της αναμέτρησης! Με τον τρόπο αυτό, ο σταρ των Τρικολόρ έφτασε τα οκτώ τέρματα στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και έπιασε εκ νέου τον Λιονέλ Μέσι στην κορυφή των σκόρερ.
Πριν καλά καλά συνέλθουν οι Μαροκινοί δε, ήρθαν και μια εξαιρετική ενέργεια και τελείωμα από τον Ουσμάν Ντεμπελέ για να γραφτεί το 2-0 στο 66' και να αποκτήσουν τεράστιο προβάδισμα νίκης και πρόκρισης οι Γάλλοι.
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