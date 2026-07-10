Γαλλία - Μαρόκο: Έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Μπαπέ
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Άγχωσε τους Γάλλους ο Κιλιάν Μπαπέ, καθώς αποχώρησε τραυματίας στο 77ο λεπτό του αγώνα με το Μαρόκο.
Συναγερμός στις τάξεις της Γαλλίας! Αφότου άνοιξε το σκορ για την ομάδα του στο 60', ο Κιλιάν Μπαπέ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με το Μαρόκο, με τον Ζαν-Φιλίπ Ματετά να τον αντικαθιστά στο 77ο λεπτό. Φυσικά μένει να φανεί αν έχει πάθει κάτι σοβαρό ο σταρ των Τρικολόρ, που πάντως αποχώρησε περπατώντας κανονικά αν και εμφανώς απογοητευμένος - με χιλιάδες οπαδούς να τον αποθεώνουν.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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