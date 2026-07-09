Απίθανη ατάκα από τον Έρλινγκ Χάαλαντ ενόψει του ιστορικού αγώνα της Νορβηγίας με την Αγγλία.

Ραντεβού με την ιστορία έχει η Νορβηγία, που ξημερώματα Κυριακής (12/7, 00:00) θα αντιμετωπίσει την Αγγλία με έπαθλο μία θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μιλώντας ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχρισε φαβορί τα Τρία Λιοντάρια, ζητώντας παράλληλα από τους δημοσιογράφους να... πιέσουν όσο μπορούν τους Βρετανούς!

«Νομίζω πως υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί εδώ, η Αγγλία είναι ένα από αυτά (σ.σ. για να κατακτήσει τον τίτλο)», ανέφερε ο Νορβηγός γκολτζής, που στη συνέχεια απηύθηνε τον λόγο στους δημοσιογράφους λέγοντας πως «νομίζω ότι πρέπει να τους ασκήσετε όση περισσότερη πίεση υπάρχει»!

Από εκεί και πέρα, ο Σκανδιναβός παραδέχτηκε πως «δεν περίμενα να φτάσουμε ως εδώ. Να είμαι ειλικρινής, το να είμαι στα προημιτελικά του Μουντιάλ με τη Νορβηγία προκαλεί έκπληξη και σε μένα».