Μουντιάλ 2026: Η πονηρή ατάκα του Χάαλαντ για την Αγγλία
Ραντεβού με την ιστορία έχει η Νορβηγία, που ξημερώματα Κυριακής (12/7, 00:00) θα αντιμετωπίσει την Αγγλία με έπαθλο μία θέση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Μιλώντας ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχρισε φαβορί τα Τρία Λιοντάρια, ζητώντας παράλληλα από τους δημοσιογράφους να... πιέσουν όσο μπορούν τους Βρετανούς!
«Νομίζω πως υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί εδώ, η Αγγλία είναι ένα από αυτά (σ.σ. για να κατακτήσει τον τίτλο)», ανέφερε ο Νορβηγός γκολτζής, που στη συνέχεια απηύθηνε τον λόγο στους δημοσιογράφους λέγοντας πως «νομίζω ότι πρέπει να τους ασκήσετε όση περισσότερη πίεση υπάρχει»!
Από εκεί και πέρα, ο Σκανδιναβός παραδέχτηκε πως «δεν περίμενα να φτάσουμε ως εδώ. Να είμαι ειλικρινής, το να είμαι στα προημιτελικά του Μουντιάλ με τη Νορβηγία προκαλεί έκπληξη και σε μένα».
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