Μουντιάλ 2026: Δημοσιογράφος αρπάχτηκε με οπερατέρ όσο μιλούσε ο Ντίαθ
Γαλλία και Μαρόκο συγκρούονται σε λίγες ώρες για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Μπραχίμ Ντίαθ να εκπροσωπεί τα Λιοντάρια του Άτλαντα στη συνέντευξη Τύπου αλλά να βλέπει τον καβγά ενός δημοσιογράφου με έναν οπερατέρ να τον διακόπτει!
Όσο ο Μαροκινός επιθετικός μιλούσε, οι δύο άντρες άρχισαν να διαπληκτίζονται, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως ο οπερατέρ διαμαρτυρήθηκε στον ρεπόρτερ ότι του έκοβε το πλάνο σηκώνοντας το χέρι για να κάνει ερώτηση στον Ντίαθ!
Ξαφνικά λοιπόν, ο σταρ του Μαρόκου σταμάτησε σαστισμένος να μιλά, με το προσωπικό ασφαλείας να επεμβαίνει προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά η συνέντευξη Τύπου. «Ξέχασα την ερώτηση», παραδέχτηκε τότε ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, προκαλώντας, αναμενόμενα, γέλια στην αίθουσα.
Una rueda de prensa de Brahim Díaz terminó convirtiéndose en una escena totalmente inesperada. 😳
Mientras el delantero de Marruecos respondía las preguntas de los medios, un periodista mantenía la mano levantada para pedir el turno y, sin darse cuenta, bloqueó la toma de un… pic.twitter.com/DN66ScvtRl— Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) July 9, 2026
"I forgot the question..."— ESPN UK (@ESPNUK) July 9, 2026
Press Room chaos caused a distraction for Brahim Diaz😂 pic.twitter.com/NYy2PnQGcG
Völlig verrückter und peinlicher Vorfall bei der Pressekonferenz der marokkanischen Nationalelf vor dem WM-Viertelfinale gegen Frankreich. Während Brahim Díaz auf die allererste Frage antwortet, schreien sich auf den hinteren Plätzen auf einmal zwei Reporter an. Ein… pic.twitter.com/Uf1TT31PEW— Kerry Hau (@kerry_hau) July 9, 2026
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