Μουντιάλ 2026: Δημοσιογράφος αρπάχτηκε με οπερατέρ όσο μιλούσε ο Ντίαθ

Μουντιάλ 2026: Δημοσιογράφος αρπάχτηκε με οπερατέρ όσο μιλούσε ο Ντίαθ

Γιάννης Πολιάς
Μουντιάλ 2026: Δημοσιογράφος αρπάχτηκε με οπερατέρ όσο μιλούσε ο Ντίαθ
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Η συνέντευξη Τύπου του Μπραχίμ Ντίαθ διακόπηκε προσωρινά λόγω καβγά ανάμεσα σε δημοσιογράφο και οπερατέρ!

Γαλλία και Μαρόκο συγκρούονται σε λίγες ώρες για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Μπραχίμ Ντίαθ να εκπροσωπεί τα Λιοντάρια του Άτλαντα στη συνέντευξη Τύπου αλλά να βλέπει τον καβγά ενός δημοσιογράφου με έναν οπερατέρ να τον διακόπτει!

Όσο ο Μαροκινός επιθετικός μιλούσε, οι δύο άντρες άρχισαν να διαπληκτίζονται, με διεθνή ΜΜΕ να αναφέρουν πως ο οπερατέρ διαμαρτυρήθηκε στον ρεπόρτερ ότι του έκοβε το πλάνο σηκώνοντας το χέρι για να κάνει ερώτηση στον Ντίαθ!

Ξαφνικά λοιπόν, ο σταρ του Μαρόκου σταμάτησε σαστισμένος να μιλά, με το προσωπικό ασφαλείας να επεμβαίνει προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά η συνέντευξη Τύπου. «Ξέχασα την ερώτηση», παραδέχτηκε τότε ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, προκαλώντας, αναμενόμενα, γέλια στην αίθουσα.

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