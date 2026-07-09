Η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στη Βοστώνη (09/07, 23:00) για την πρεμιέρα των προημιτελικών στο Μουντιάλ 2026. Δείτε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Ώρα... προημιτελικών στο Μουντιάλ 2026! Πρώτη πράξη με το ματς Γαλλία - Μαρόκο στη Βοστώνη. Οι Τρικολόρ και τα Λιοντάρια του Άτλαντα διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια τεράστια αναμέτρηση.

Οι δύο προπονητές γνωστοποίησαν τις έντεκα βασικές τους επιλογές για το παιχνίδι που ξεκινά σε κάτι λιγότερο από μια ώρα. Πάνοπλοι οι Μπλε. Χωρίς τον Σαϊμπάρι οι Αφρικανοί. Στον πάγκο ο Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού, βασικός ο πρώην μέσος του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίνιε, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Ντουέ, Μπαπέ

Le XI pour ce 1/4 de finale 💪



🔜 🇫🇷🇲🇦 Coup d’envoi à 22h00 sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#FRAMAR l #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KxbdDGToiE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 9, 2026

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουάχμπι): Μπόνο, Χακίμι, Ισσά, Μαζράουι, Σαλά-Εντίν, Μπουαντί, Ελ Αϊναουί, Ουναΐ, Τάλμπι, Ελ Κανούς, Ντίαθ