«Πονοκέφαλος» για το Μαρόκο λίγο πριν το «ραντεβού» με τη Γαλλία, καθώς η ομάδα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σαϊμπάρι, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί το Μαρόκο στον προημιτελικό κόντρα στη Γαλλία (9/7,Live από το Gazzetta), καθώς ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό που που είχε στον αγώνα με τον Καναδά (3-0).

Ο 25χρονος επιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης για τη φάση των «16» και δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο μεγάλο παιχνίδι. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Μαρόκου, Μοχάμεντ Ουαχμπί, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο Σαϊμπάρι δεν υπολογίζεται για τον προημιτελικό.

Όπως είναι λογικό η απουσία του μόνο αμελητέα δεν είναι, καθώς παίκτης της Μπάγερν Μονάχου αποτελεί ένα από τα βασικά «γρανάζια» του Μαρόκου στο φετινό Μουντιάλ. Έχει ήδη σκοράρει τρεις φορές στη διοργάνωση, ενώ ήταν εκείνος που ευστόχησε στο καθοριστικό πέναλτι απέναντι στην Ολλανδία, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του. Όλα δείχνουν ότι τη θέση του στην κορυφή της επίθεσης θα πάρει ο Σουφιάν Ραχίμι για το ματς κόντρα στους Τρικολόρ.