Το φετινό Μουντιάλ έφτασε στα προημιτελικά και το Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες κατάκτησης.

Το φετινό Μουντιάλ ολοένα και πλησιάζει στο συγκλονιστικό φινάλε του, αφού πλέον γνωρίζουμε από το πρωί της Τετάρτης (8/7) τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης, που ξεκινάει το βράδυ της Πέμπτης.

Γαλλία και Μαρόκο (9/7, 23:00) θα διασταυρώσουν τα «ξίφη» τους στην πρώτη μάχη με έπαθλο το εισιτήριο των ημιτελικών, ενώ ακολουθεί την Παρασκευή (10/7,22:00) η αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο.

Από την άλλη πλευρά του ταμπλό, Αγγλία και Νορβηγία (12/7, 00:00) συνθέτουν το δεύτερο ευρωπαϊκό ζευγάρι της οκτάδας, ενώ τα ξημερώματα της Κυριακής (12/7, 04:00) η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θα παίξει κόντρα στην Ελβετία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα και τα πιθανά συναπαντήαμτα, δίνει το φαβορί για το τρόπαιο και γενικότερα τις πιθανότητες. Η Γαλλία -αναμενόμενα- έχει 23.7% για να αναδειχθεί Παγκόσμια πρωταθλήτρια, ενώ την ακολουθεί η Ισπανία με 20.9%.

Η εν δυνάμει νικήτρια Αργεντινή συγκεντρώνει το ποσοστό του 17.1%, ενώ οι Άγγλοι είναι οριακά πιο χαμηλά με 16.7%.

Αναλυτικά οι πιθανότητες κατάκτησης:

Γαλλία 23.7% Ισπανία 20.9% Αργεντινή 17.1% Αγγλία 16.7% Νορβηγία 6.8% Μαρόκο 6.2% Βέλγιο 4.8% Ελβετία 3.8%

Τώρα, όσον αφορά το πιο πιθανό ζευγάρι τελικού, αυτό δείχνει να είναι η... επανάληψη του 2022, δηλαδή Γαλλία - Αργεντινή, με ποσοστό 13.7%. Από κοντά και το Γαλλία - Αγγλία με 13.4%, ενώ με ίδιες πιθανότητες (12.4%) έχουμε τα Ισπανία - Αγγλία και Αργεντινή - Ισπανία.