Ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο απόλυτος «ρυθμιστής» των επιθέσεων της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο, στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Λιονέλ Μέσι, ο απόλυτος «εγκέφαλος»! Ο ηγέτης της Αργεντινής είχε το 10,7% της κατοχής της μπάλας κόντρα στην Αίγυπτο από το 78ο λεπτό της αναμέτρησης, μέχρι το φινάλε της ολικής ανατροπής-πρόκρισης εις βάρος της πατρίδας του Σαλάχ.



Ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι αφού σέρβιρε το πρώτο γκολ με το οποίο η Αλμπισελέστε μείωσε σε 2-1 στον Ρομέρο, ισοφάρισε σε 2-2 ο ίδιος, προτού ο Έντσο Φερνάντες διαμορφώσει το τελικό 3-2 στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Εκτός από το γκολ και την ασίστ, ο Pulga ήταν ο πρωτεργάτης σχεδόν όλων των επιθετικών προσπαθειών της πατρίδας του, η οποία πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή, που την έστειλε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Ελβετία.