Μέσι: Το ασύλληπτο στατιστικό κόντρα στην Αίγυπτο (vid)
Λιονέλ Μέσι, ο απόλυτος «εγκέφαλος»! Ο ηγέτης της Αργεντινής είχε το 10,7% της κατοχής της μπάλας κόντρα στην Αίγυπτο από το 78ο λεπτό της αναμέτρησης, μέχρι το φινάλε της ολικής ανατροπής-πρόκρισης εις βάρος της πατρίδας του Σαλάχ.
Ο σταρ της Ίντερ Μαϊάμι αφού σέρβιρε το πρώτο γκολ με το οποίο η Αλμπισελέστε μείωσε σε 2-1 στον Ρομέρο, ισοφάρισε σε 2-2 ο ίδιος, προτού ο Έντσο Φερνάντες διαμορφώσει το τελικό 3-2 στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Εκτός από το γκολ και την ασίστ, ο Pulga ήταν ο πρωτεργάτης σχεδόν όλων των επιθετικών προσπαθειών της πατρίδας του, η οποία πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή, που την έστειλε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Ελβετία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.