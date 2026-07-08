Αργεντινή: Η Αλμπισελέστε είναι... εξαρτημένη από τον Μέσι (vid)
Η Αργεντινή... ματώνει να βρει δίχτυα χωρίς τον Μέσι! Ο Pulga έχει σκοράρει οκτώ φορές στο φετινό Μουντιάλ και είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, με τους Χάαλαντ και Μπαπέ να έπονται με επτά.
Η παρουσία του Αργεντινού «μάγου» στο χορτάρι αποδεικνύεται ζωτικής σημασίας, καθώς η χώρα της Νότιας Αμερικής έχει πάρει μόλις ένα γκολ από τους επιθετικούς της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήταν ο μοναδικός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα από τους στράικερ της Ασημένιας -και αυτό από την άσπρη βούλα- στο 31ο λεπτό του αγώνα απέναντι στην Ιορδανία, για τη φάση των ομίλων, όπου η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2022 νίκησε με 3-1.
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