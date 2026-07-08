Η Αργεντινή έχει αποκομίσει μόλις ένα γκολ από τους επιθετικούς της στο φετινό Μουντιάλ, κάτι που αποδεικνύει περίτρανα την εξάρτηση της ομάδας του Σκαλόνι από τον Μέσι.

Η Αργεντινή... ματώνει να βρει δίχτυα χωρίς τον Μέσι! Ο Pulga έχει σκοράρει οκτώ φορές στο φετινό Μουντιάλ και είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης, με τους Χάαλαντ και Μπαπέ να έπονται με επτά.

Η παρουσία του Αργεντινού «μάγου» στο χορτάρι αποδεικνύεται ζωτικής σημασίας, καθώς η χώρα της Νότιας Αμερικής έχει πάρει μόλις ένα γκολ από τους επιθετικούς της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες ήταν ο μοναδικός που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα από τους στράικερ της Ασημένιας -και αυτό από την άσπρη βούλα- στο 31ο λεπτό του αγώνα απέναντι στην Ιορδανία, για τη φάση των ομίλων, όπου η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2022 νίκησε με 3-1.