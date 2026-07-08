Το FBI ερευνά την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής για απάτη και ξέπλυμα χρήματος λίγες ώρες μετά την πρόκριση της Αλμπισελέστε στους «8» του Μουντιάλ 2026.

Στο... ραντάρ των Αρχών η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής! Το FBI κάνει έρευνα για απάτη και ξέπλυμα χρήματος ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Η εν λόγω έρευνα συνδέεται με αυτή που είχε ξεκινήσει το 2024 εις βάρος του προέδρου της Ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τσίκι Τάπια.

Η παρέα του Μέσι προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, πετυχαίνοντας μια μεγάλη ανατροπή (3-2) κόντρα στην Αίγυπτο του Μο Σαλάχ. Λίγες ώρες μετά, η Αλμπισελέστε είναι και πάλι στο προσκήνιο αλλά για εξωγηπεδικούς λόγους, που σχετίζονται με τις Αρχές. Πιο συγκεκριμένα, το FBI καταπιάνεται και εστιάζει με δράσεις της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας με τις ΗΠΑ, με πολλά Μέσα του εξωτερικού να χαρακτηρίζουν την είδηση ως σκάνδαλο, ειδικά από τη στιγμή που το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζουμε ότι στους «8», η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του 2022 θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ελβετία, που απέκλεισε την Κολομβία στη ρώσικη ρουλέτα.

🚨 ¡ESCÁNDALO EN PLENA COPA! 🚨#LaCopaxFSMX | El mismo día que eliminaron con polémica a Egipto, se revela que el FBI tiene en la mira a la Asociación de Futbol Argentino 🇦🇷💰



El diario La Nación 📰 publica que el Departamento de Justicia de EUA está recabando testimonios por… July 8, 2026