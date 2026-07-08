Η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 προσέφερε άφθονο θέαμα στο φιλοθεάμον κοινό της στρογγυλής θέας. Δείτε το αφιερωματικό video με τις γκολάρες των πρωταγωνιστών.

Το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς! Την Πέμπτη (09/07) ξεκινούν οι προημιτελικοί με το ζευγάρι Γαλλία - Μαρόκο στις 23:00. Τέσσερις συγκλονιστικές αναμετρήσεις, που θα κρίνουν τα τέσσερα εισιτήρια των ημιτελικών της διοργάνωσης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχει προσφέρει ήδη αλησμόνητες συγκινήσεις στους ποδοσφαιρόφιλους. Γκολ, θέαμα, ανατροπές και εκπλήξεις δεσπόζουν έως τώρα στο σπουδαιότερο ραντεβού του αθλήματος.

Η φάση των «32» είχε μπόλικα από τα παραπάνω αλλά κυρίως είχε τρομερά γκολ, που έκλεψαν την παράσταση στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.