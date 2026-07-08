Δείτε τα ζευγάρια και το πρόγραμμα των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μία από τις πιο συγκλονιστικές φάσεις των «16» στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε, με Αργεντινή και Ελβετία να εξασφαλίζουν τα τελευταία εισιτήρια για την οκτάδα και να ετοιμάζονται να αναμετρηθούν στα προημιτελικά.

Η Τετάρτη (8/7) είναι η πρώτη μέρα δίχως ματς από τις 11 Ιουνίου, όταν και ξεκίνησε η διοργάνωση, με τους τέσσερις αγώνες των «8» να διεξάγονται το επόμενο τριήμερο - δύο σε... νορμάλ, για εμάς, ώρα, και δύο βράδυ Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών