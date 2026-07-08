Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ζλάτκο Ντάλιτς, έπειτα από 9 χρόνια.

Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Κροατίας, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ, αποτελεί από την Τετάρτη (8/7) ο Ζλάτκο Ντάλιτς.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Χρβάτσκα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον 59χρονο τεχνικό, ύστερα από σχεδόν 9 χρόνια κοινής πορείας. Μιας πορείας που μεταξύ άλλων είχε συμμετοχή στον τελικό του Μουντιάλ το 2018 (ήττα με 4-2 από τη Γαλλία) αλλά και την κατάληψη της 3ης θέσης στο περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο (2022) του Κατάρ.

Συνολικά, ο Ντάλιτς κάθισε στον πάγκο της πατρίδας του σε 111 καταγεγραμμένα ματς, έχοντας απολογισμό 62 νίκες, 20 ισοπαλίες και 29 ήττες, με 216 γκολ υπέρ και 151 κατά.

Η ανακοίνωση:

«Μια ταπεινή άφιξη. Ένα αξέχαστο ταξίδι. Ένας περήφανος αποχαιρετισμός.

Μετά από σχεδόν εννέα χρόνια, ο προπονητής Ζλάτκο Ντάλιτς αποφάσισε να κλείσει το απίστευτα επιτυχημένο κεφάλαιό του με την Κροατία

Προπονητή, σε ευχαριστώ για όλα – τις νίκες, τα επιτεύγματα, τις προκρίσεις, τα μετάλλια, την ενότητα, τον σεβασμό και την ακλόνητη δέσμευσή σου να αγωνιστείς για την Κροατία, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Τα αποτελέσματα μιλούν για τις προπονητικές σου αρετές. Ο σεβασμός που έχεις κερδίσει από τους παίκτες, το προσωπικό και τους αντιπάλους σου λέει πολλά για το ποιος είσαι».