Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας ανακοίνωσε και επίσημα τη λήξη της συνεργασίας της με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, μετά τον αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ.

Ο Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, μετά και από τον αποκλεισμό της χώρας από το Παγκόσμιο Κύπελλο από την Ισπανία στη «φάση» των 16, με τον πρώην τεχνικό της Αλ-Νασρ, Χόρχε Ζεσούς, να είναι ο επικρατέστερος για να τον αντικαταστήσει.

Ο Ισπανός προπονητής απέτυχε να διακριθεί στο τουρνουά, παρά το γεγονός ότι είχε ένα από τα πιο δυνατά ρόστερ της διοργάνωσης και είχε χαρακτηριστεί ως ένα από τα φαβορί. Στα 3 χρόνια που κάθισε στο πάγκο της Πορτογαλίας ο Μαρτίνεθ κατάφερε να κερδίσει το Nations League τη σεζόν 2024/2025, νικώντας με 5-3 στα πέναλτι τη Φούρια Ρόχας (2-2 κ.δ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας:

«Το συμβόλαιο μεταξύ της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FPF) και του προπονητή της Εθνικής Ομάδας έληξε αυτήν την Τετάρτη. Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοινώνει ότι τερμάτισε επίσημα τη συνεργασία της με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ, και το προπονητικό του επιτελείο αυτήν την Τετάρτη.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ευχαριστεί τον Ρομπέρτο ​​Μαρτίνεθ και το προπονητικό του επιτελείο για όλο τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή τους τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια, μια περίοδο που σημαδεύτηκε από την κατάκτηση του Nations League το 2025, αλλά και από την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη δέσμευση με την οποία αγκάλιασε το έργο και από τον τρόπο που πάντα σεβόταν τη χώρα και το πορτογαλικό ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εργάζεται ήδη για την πρόσληψη του μελλοντικού προπονητή της Εθνικής Ομάδας, με στόχο να συνεχίσει να προωθεί τη φιλοδοξία και την κουλτούρα νίκης που θα πρέπει πάντα να καθοδηγούν την Εθνική μας Ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει».