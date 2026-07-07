Πορτογαλία: Ο Μαρτίνεθ αποχωρεί κι αναλαμβάνει ο Ζόρζε Ζεσούς
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην εθνική Πορτογαλίας. Ο Ισπανός κόουτς θα αποτελέσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου παρελθόν από την ομάδα των Ιβήρων, μετά τον αποκλεισμό τους στους «16» του Μουντιάλ από τη Φούρια Ρόχα.
Όπως μεταδίδει σήμερα η «Α Βola», οι άνθρωποι της πορτογαλικής ομοσπονδίας όχι μόνο έχουν συμφωνήσει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους με τον 51χρονο τεχνικό, αλλά έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Στην κορυφή της λίστας τους βρίσκεται ο Ζόρζε Ζεσούς, που είναι ο εκλεκτός του ίδιου του προέδρου.
O 71χρονος προπονητής έχει μπροστά του ένα δύσκολο έργο, καθώς θα πρέπει να προετοιμάσει την ομάδα για το ερχόμενο EURΟ που θα διεξαχθεί το 2028, ενώ έχει συζητηθεί το ότι η Πορτογαλία θα πρέπει να κάνει εξίσου δυνατό come back και στο επόμενο Μουντιάλ, το 2030.
Δείτε ΕπίσηςΓάλλος δημοσιογράφος ξεμπροστιάζει τον προπονητή της Πορτογαλίας: «Έψαχνε δουλειά μέσω του Ρονάλντο»
Ο Ίβηρας προπονητής είναι επί του παρόντος ελεύθερος, αφού αποχώρησε από την Αλ Νασρ στο τέλος της περασμένης σεζόν, και μόλις η ομάδα επιστρέψει στην Πορτογαλία, θα συναντηθεί με τον Πέδρο Προένσα για να ολοκληρώσει το τυπικό της διαδικασίας και να υπογράψει τους όρους του συμβολαίου του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.