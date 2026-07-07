Ο Ζόρζε Ζεσούς είναι, σύμφωνα με την «A Bola», ο επόμενος προπονητής της Πορτογαλίας που θα αναλάβει μετά την επικείμενη απόλυση του Μαρτίνεθ.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στην εθνική Πορτογαλίας. Ο Ισπανός κόουτς θα αποτελέσει εκτός συγκλονιστικού απροόπτου παρελθόν από την ομάδα των Ιβήρων, μετά τον αποκλεισμό τους στους «16» του Μουντιάλ από τη Φούρια Ρόχα.

Όπως μεταδίδει σήμερα η «Α Βola», οι άνθρωποι της πορτογαλικής ομοσπονδίας όχι μόνο έχουν συμφωνήσει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους με τον 51χρονο τεχνικό, αλλά έχουν βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Στην κορυφή της λίστας τους βρίσκεται ο Ζόρζε Ζεσούς, που είναι ο εκλεκτός του ίδιου του προέδρου.

O 71χρονος προπονητής έχει μπροστά του ένα δύσκολο έργο, καθώς θα πρέπει να προετοιμάσει την ομάδα για το ερχόμενο EURΟ που θα διεξαχθεί το 2028, ενώ έχει συζητηθεί το ότι η Πορτογαλία θα πρέπει να κάνει εξίσου δυνατό come back και στο επόμενο Μουντιάλ, το 2030.

Ο Ίβηρας προπονητής είναι επί του παρόντος ελεύθερος, αφού αποχώρησε από την Αλ Νασρ στο τέλος της περασμένης σεζόν, και μόλις η ομάδα επιστρέψει στην Πορτογαλία, θα συναντηθεί με τον Πέδρο Προένσα για να ολοκληρώσει το τυπικό της διαδικασίας και να υπογράψει τους όρους του συμβολαίου του.