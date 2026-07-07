Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε πως αποχωρεί από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

Μία ήττα απέναντι στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του συνόδευσε το τελευταίο ματς του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στον πάγκο της Πορτογαλίας, με τον Ισπανό να επιβεβαιώνει πως αποχωρεί μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση με τους Ισπανούς, ο 53χρονος τεχνικός ανέφερε πως «ήρθα στην Πορτογαλία για να κατακτήσω το Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού δεν τα καταφέραμε, δεν έχει λογική να συνεχίσω. Η Ομοσπονδία και ο πρόεδρος τώρα μπορούν να επιλέξουν τον νέο προπονητή, ο πρόεδρος πάντα στήριζε τη δουλειά μου αλλά το συμβόλαιό μου τελειώνει σήμερα».

Ο Μαρτίνεθ είχε αντικαταστήσει τον Φερνάντο Σάντος το 2023 και οδήγησε τους Πορτογάλους στα προημιτελικά του Euro 2024 και στην κατάκτηση του Nations League έναν χρόνο αργότερα, πριν την πορεία μέχρι τους «16» του τρέχοντος Μουντιάλ.