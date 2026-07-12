Μουντιάλ 2026: Τα highlights των προημιτελικών της βραδιάς (vid)
Έπεσε η αυλαία των προημιτελικών και ακολουθούν οι ημιτελικοί του Μουντιάλ 2026! Ισπανία - Γαλλία και Αγγλία - Αργεντινή θα παλέψουν για δύο θέσεις στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.
Στους δύο τελευταίους χρονικά προημιτελικούς, η Αγγλία νίκησε με 2-1 τη Νορβηγία στην παράταση (1-1 κ.δ) και η Αργεντινή λύγισε την αξιόμαχη Ελβετία με 3-1 επίσης στην παράταση (1-1 κ.δ).
Η Αλμπισελέστε θα προσπαθήσει να επικρατήσει των Τριών Λιονταριών, προκειμένου να διατηρήσει τα σκήπτρα της στον τελικό, ενώ Γάλλοι και Ισπανοί θα μονομαχήσουν, στο «repeat» του ημιτελικού του Euro 2024.
Δείτε τα highlights:
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