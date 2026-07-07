Μέσι: 79 λεπτά στην κόλαση, 5 λεπτά αθανασίας, μια παράσταση του GOAT!

Ο Μέσι απέδειξε για άλλη μια φορά ότι οι κορυφαίοι κρίνονται από την ικανότητά τους να αλλάζουν τη μοίρα ενός αγώνα. Και αν χρειαστεί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα είναι έτοιμος να το κάνει ξανά. Άλλες τρεις φορές. Μέχρι το τέλος αυτού του Μουντιάλ...

Πώς είναι να γνωρίζεις ότι σε λίγα λεπτά τα πρωτοσέλιδα θα γράφουν πως το έκανες ξανά; Ότι υπέγραψες μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία των Μουντιάλ. Ότι πήρες από το χέρι την Αργεντινή και την οδήγησες στα προημιτελικά, αποδεικνύοντας πως όταν η πίεση κορυφώνεται, εσύ βρίσκεις πάντα τον τρόπο να απαντήσεις.

Η Aλμπισελέστε χρειάστηκε τον αρχηγό της. Και εκείνος εμφανίστηκε ξανά.

Το παιχνίδι στράβωσε από πολύ νωρίς. Η Αίγυπτος βρήκε γκολ σχεδόν από το πουθενά, πάγωσε τους πρωταθλητές κόσμου και λίγο αργότερα ήρθε ακόμη ένα σοκ. Ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι, όμως ο Σουμπέρ απέκρουσε. Ήταν το δεύτερο χαμένο πέναλτι του στη διοργάνωση και το τέταρτο συνολικά σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα στατιστικό που δύσκολα συμβαδίζει με την εικόνα του απόλυτου εκτελεστή. Ε, και; Δεν είναι καλύτερος σε αυτό σε όλο τον κόσμο. Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα σημάδεψε και το δοκάρι.

Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της γενιάς του έμοιαζε ανθρώπινος.

Όταν στο 67ο λεπτό η Αίγυπτος έκανε το 2-0, το σενάριο του αποκλεισμού έμοιαζε πλέον πραγματικό. Η Αργεντινή είχε την κατοχή, αλλά όχι τις λύσεις. Η άμυνα των Αφρικανών άντεχε, οι χώροι ήταν κλειστοί και κάθε λεπτό που περνούσε έφερνε όλο και πιο κοντά ένα από τα μεγαλύτερα σοκ στην ιστορία του θεσμού.

Μέχρι το 79'. Δεν χρειάζεται να κάνει θόρυβο. Δεν χρειάζεται να φωνάζει. Ο Μέσι έχει μάθει να περιμένει τη στιγμή που θα αλλάξει τα πάντα.Μία σέντρα ακριβείας βρήκε τον Ρομέρο για το 2-1. Ξαφνικά το γήπεδο άρχισε να πιστεύει ξανά. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος πήρε την ευθύνη. Υποδέχθηκε την μπάλα και με ένα εκρηκτικό βολέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2. Δεν ήταν απλώς ένα γκολ. Ήταν η στιγμή που άλλαξε όλη η ψυχολογία του αγώνα.

Η Αίγυπτος, που για σχεδόν 80 λεπτά έμοιαζε απόλυτα κυρίαρχη, ξαφνικά βρέθηκε να αμύνεται πανικόβλητη. Η Αργεντινή μύρισε αίμα. Και στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσε το θαύμα. Ο Μέσι δεν πέτυχε το νικητήριο γκολ. Δεν έδωσε την τελική πάσα. Είχε μάλιστα χάσει και πέναλτι. Κι όμως, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Μέσα σε πέντε λεπτά συμμετείχε στα δύο γκολ που άλλαξαν την ιστορία του αγώνα και μετέτρεψε έναν βέβαιο αποκλεισμό σε μία ιστορική πρόκριση.

Αρκεί να δει κανείς τη συνολική εικόνα του στο τουρνουά για να καταλάβει γιατί εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή. Σκοράρει με κάθε τρόπο: με πλασέ, με βολέ, με τελειώματα μέσα από τη μικρή περιοχή, με σουτ εκτός περιοχής. Κι όλα αυτά χωρίς ούτε ένα γκολ από πέναλτι. Παρά τις δύο χαμένες εκτελέσεις, εξακολουθεί να ξεπερνά σημαντικά τα xG, ενώ οι αριθμοί δείχνουν ότι θα μπορούσε να έχει ακόμη περισσότερες ασίστ.

Και όλα αυτά στα 39 του χρόνια. Ολοι ήταν έτοιμοι να μιλήσουν για τη νέα πραγματικότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Για το πώς οι μικρές εθνικές δεν φοβούνται πια τους μεγάλους. Για το πώς οι αποστάσεις έχουν μικρύνει και κανένα φαβορί δεν αισθάνεται ασφαλές. Ότι το ποδόσφαιρο είναι πιο… δημοκρατικό. Όλα αυτά ισχύουν.

Υπάρχει όμως μία εξαίρεση. Όταν στην απέναντι πλευρά βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι, καμία θεωρία δεν είναι αρκετή. Ένας ποδοσφαιριστής μπορεί ακόμη να αλλάξει μόνος του τη μοίρα ενός ολόκληρου αγώνα.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τον αρχηγό της Αργεντινής γονατισμένο και δακρυσμένο. Δεν ήταν δάκρυα απογοήτευσης. Ήταν η εκτόνωση ενός ανθρώπου που, για σχεδόν ογδόντα λεπτά, είχε αντικρίσει τον πιο σκληρό επίλογο της καριέρας του. Αντί γι' αυτό, έγραψε ακόμη μία ιστορία που θα μείνει για πάντα στα Μουντιάλ. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και ο Τομ Μπρέιντι συνέκρινε αυτή την ανατροπή με τη θρυλική επιστροφή των Πάτριοτς στο Super Bowl. Οι κορυφαίοι αναγνωρίζουν τις στιγμές που ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού. Και ο Λιονέλ Μέσι, στα 39 του χρόνια, συνεχίζει να δημιουργεί ακριβώς τέτοιες στιγμές.

Yeah so that might top 28-3 — Tom Brady (@TomBrady) July 7, 2026

Με μια εμφάνιση αντάξια του μύθου του, οδήγησε την Αργεντινή στα προημιτελικά και υπενθύμισε ότι οι πραγματικοί θρύλοι δεν ζουν από τις αναμνήσεις τους. Συνεχίζουν να γράφουν ιστορία. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο προνόμιο του Μέσι. Όχι ότι ο κόσμος εξακολουθεί να τον θαυμάζει. Αλλά ότι, ύστερα από τόσα χρόνια, εξακολουθεί να καταφέρνει να τον εκπλήσσει!

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