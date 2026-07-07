Με σκληρά λόγια μίλησε ο προπονητής της Αιγύπτου, Χοσέμ Χασάν, μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, εκτοξεύοντας τα βέλη του για τον ρέφερι και την Αργεντινή.

Επιτρέποντος του Λιονέλ Μέσι, η Αργεντινή κατάφερε να φέρει τα πάνω-κάτω μέσα σε 14 λεπτά κόντρα στην Αίγυπτο, καθώς επέστρεψε από το 0-2 τον Φαραώ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ με το τελικό 3-2 στις καθυστερήσεις.

Παρόλα αυτά, οι Αιγύπτιοι είχαν έντονα παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα και συγκεκριμένα στέκονται σε δυο περιπτώσεις. Στο ακυρωθέν 2-0 για φάουλ στην αρχή της φάσης, ενώ υπάρχουν και φωνές για πέναλτι πάνω στον Σαλάχ λίγο πριν από την ανατροπή της Αλμπισελέστε.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο προπονητής της Αιγύπτου και άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Χοσάμ Χασάν, μίλησε με σκληρά λόγια για τη διαιτησία του αγώνα, ενώ μάλιστα άφησε σαφείς υπόνοιες πως το Μουντιάλ είναι προορισμένο για την Αργεντινή.

«Φαίνεται πως υπήρξε πίεση από την πλευρά της Αργεντινής προς τον διαιτητή, γεγονός που οδήγησε σε αυτή την κατάληξη. Η ζωή είναι άδικη. Ο κόσμος είναι άδικος. Εντάξει, αλλά γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη στον αθλητισμό; Δεν με πείθει αυτό το αποτέλεσμα ούτε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε αυτόν τον αγώνα.

Ο διαιτητής είναι άδικος. Ο Θεός μού αρκεί και είναι ο καλύτερος διαχειριστής των υποθέσεων. Σπαταλά τον κόπο ολόκληρου ενός έθνους. Το κύπελλο είναι προορισμένο για την Αργεντινή» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια τα έβαλε και με τους ιθύνοντες για τον προγραμματισμό των αγώνων.

«Όποιος προγραμματίζει αυτούς τους αγώνες είναι κάποιος που δεν έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν προγραμματίζεις έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στις 12 το μεσημέρι» συμπλήρωσε. Παρόμοιες μάλιστα ήταν και οι δηλώσεις του σκόρερ του 2-0 των Φαραώ, Ζίκο, ο οποίος χρέωσε τον αποκλεισμό στις αποφάσεις της διαιτησίας.

«Δεν ήταν δίκαιο από την πλευρά του διαιτητή. Πραγματικά δεν ήταν δίκαιο, αυτό ήταν ολοφάνερο. Με τις αποφάσεις του ακύρωσε όλη μας την προσπάθεια. Προηγούμασταν με 2-0 και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Όλα είναι στο χέρι του Θεού.

Λυπόμαστε πάρα πολύ (σ.σ για τον λαό της Αιγύπτου). Λυπάμαι πάρα πολύ. Θέλαμε να σας κάνουμε όλους χαρούμενους. Δεν ήταν γραφτό να γίνει. Έφταιξε ο διαιτητής. Συγχαρητήρια στην Αργεντινή για το δεύτερο Μουντιάλ» κατέληξε.