Δείτε γκολ και φάσεις από το συγκλονιστικό 3-2 της Αργεντινής με αντίπαλο την Αίγυπτο.

Μετά το Πράσινο Ακρωτήρι, και η Αίγυπτος έβαλε δύσκολα στην Αργεντινή, φτάνοντας λίγα λεπτά μακριά από μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εντούτοις, η παρέα του Λιονέλ Μέσι ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, επικρατώντας 3-2 παρότι έχανε με δύο τέρματα μέχρι το 79ο λεπτό της αναμέτρησης!