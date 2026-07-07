Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το συγκλονιστικό 3-2 της Αργεντινής με αντίπαλο την Αίγυπτο.
Μετά το Πράσινο Ακρωτήρι, και η Αίγυπτος έβαλε δύσκολα στην Αργεντινή, φτάνοντας λίγα λεπτά μακριά από μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εντούτοις, η παρέα του Λιονέλ Μέσι ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, επικρατώντας 3-2 παρότι έχανε με δύο τέρματα μέχρι το 79ο λεπτό της αναμέτρησης!
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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