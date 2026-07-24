Ντι Μαρία: «Για μένα το Μουντιάλ τελείωσε όταν νικήσαμε την Αγγλία»
Η Αργεντινή έφτασε μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ 2026, δεν κατάφερε όμως να σηκώσει ξανά το τρόπαιο με την Ισπανία να κατακτά το δεύτερο Παγκόσμιο στην ιστορία της και τον Άνχελ Ντι Μαρία να αποθεώνει τόσο τον Λιονέλ Μέσι όσο και τον Λιονέλ Σκαλόνι για την πορεία της ομάδας.
Τέσσερα χρόνια μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ, η Αλμπισελέστε βρέθηκε ξανά στον τελικό. Αυτή τη φορά, όμως, δεν κατάφερε να... ξανά γράψει ιστορία με τον ίδιο τρόπο, καθώς ηττήθηκε 1-0 από την Φούρια Ρόχα στην παράταση, χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό.
Για τον Ντι Μαρία, όμως, η μεγάλη επιτυχία είχε έρθει λίγο νωρίτερα. Όπως είπε σε δηλώσεις του λίγες μέρες μετά το φινάλε του Μουντιάλ η νίκη απέναντι στην Αγγλία (1-2) στον ημιτελικό ήταν, όπως είπε, η στιγμή που ένιωσε πως η αποστολή της Αργεντινής στα γήπεδα των ΗΠΑ είχε ολοκληρωθεί.
Χαρακτηριστικά ο 38χρονος εξτρέμ έσταξε μέλι μιλώντας τόσο για τον Μέσι όσο και για τον Σκαλόνι: «Για μένα, το Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε όταν η Αργεντινή νίκησε την Αγγλία. Δώσαμε τη μεγαλύτερη χαρά στη χώρα. Ο Μέσι μπορεί να συνεχίσει για όσο θέλει, νομίζω ότι μπορεί να παίζει και τα επόμενα χρόνια.Στα 39 του απέδειξε πως είναι ένας από τους καλύτερους και εξακολουθεί να είναι ο κορυφαίος στην ιστορία. Ο Σκαλόνι είναι ο ηγέτης της εθνικής ομάδας και ελπίζω να συνεχίσει. Κάτι τέτοιο θα είναι προς το συμφέρον όλων επειδή αυτή τη στιγμή δημιουργεί μία εξαιρετική γενιά από νεαρούς παίκτες. Η απόφαση είναι δική του και ξέρει εκείνος τι θέλει αλλά ως Αργεντινός, ελπίζω να συνεχίσει στην εθνική ομάδα».
"ESPAÑA JUEGA MUY BIEN AL FÚTBOL"— ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) July 24, 2026
Ángel di María, campeón mundial con Argentina en 2022 brinda su análisis del torneo de su país en United 2026 en el que se quedaron al margen del bicampeonato.🇦🇷
@scespn pic.twitter.com/hRcPjHtVD4
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