Ο Λιονέλ Μέσι λύγισε μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Αργεντινής με την Αίγυπτο, που έληξε 3-2 μετά από απίθανη ανατροπή.

Για αρκετή ώρα, ο Λιονέλ Μέσι έβλεπε το ματς με την Αίγυπτο να εξελίσσεται, ενδεχομένως, στο τελευταίο του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον ίδιο μάλιστα να έχει χάσει πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο.

Εντέλει, μία ασίστ και ένα γκολ του πρώτου σε αμφότερες κατηγορίες στην ιστορία του θεσμού, καθώς και μία τρομερή κεφαλιά του Φερνάντες, έφεραν μία μεγαλειώδη ανατροπή για την Αργεντινή, με τον Pulga να βλέπει το όνειρο να παραμένει ζωντανό. Αναμενόμενο λοιπόν, να λυγίσει μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με τα δακρυσμένα του μάτια να αποτελούν μία από τις δυνατότερες στιγμές του φετινού τουρνουά...