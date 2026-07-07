Η εικόνα του παπουτσιού του Πέδρο Νέτο στον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ισπανία έγινε viral, προτού γίνει γνωστό πως ο εξτρεμ της Τσέλσι πάσχει απο το σύνδρομο Haglund.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό τράβηξε τα βλέμματα στον χθεσινό (06/07) αγώνα της Πορτογαλίας με την Ισπανία για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο οποίος είδε νικητή τη Φούρια Ρόχας με 1-0, χάρη στο γκολ του Μικέλ Μερίνο στις καθυστερήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού συνέβη ένα παράξενο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Νέτο. Σε μία φάση ο εξτρέμ της Τσέλσι έσκισε ένα από τα παπούτσια του και πήγε αμέσως προς στον πάγκο της ομάδας του για να το αντικαταστήσει.

Ωστόσο, ο Πορτογάλος διεθνής επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο με ένα παπούτσι, το οποίο είχε μια μεγάλη τρύπα στο πίσω μέρος του. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ο Νέτο επιλέγει να αγωνίζεται έτσι για να αποφεύγει τον πόνο στη φτέρνα του, καθώς η τρύπα αυτή του επιτρέπει να ανακουφίζει την πίεση στην περιοχή και να αποτρέπει τη συνεχή τριβή. Αυτό συμβαίνει καθώς πάσχει από το σύνδρομο Haglund.

Pedro Neto está jugando el Mundial con un AGUJERO EN SU BOTÍN para evitar la presión y los dolores en el talón.



¿Qué les parece? ⁉️🇵🇹 pic.twitter.com/YW9zAqM1Vg July 6, 2026

Τι είναι το σύνδρομο Haglund

Το σύνδρομο Haglund είναι μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από την ανώμαλη ανάπτυξη του οστού στο πίσω μέρος της φτέρνας, στο σημείο όπου προσφύεται ο αχίλλειος τένοντας και προκαλεί εμφανή εξογκώματα στο πίσω μέρος του ποδιού.

Το σύνδρομο του Haglund μπορεί να προκαλέσει πόνο στην πληγείσα περιοχή, ειδικά όταν το άτομο που νοσεί φορέσει παπούτσια που πιέζουν σφιχτά το πίσω μέρος της φτέρνας. Με την πάροδο του χρόνου, η πίεση και ο ερεθισμός στην ανάπτυξη μπορούν να προκαλέσουν άλλες παθήσεις στη φτέρνα και τα πόδια, όπως τενοντίτιδα του αχίλλειου τένοντα και θυλακίτιδα της φτέρνας.

Συνήθως αντιμετωπίζεται με κύπελλα πτέρνας, ορθωτικά ένθετα, αλλαγή των παπουτσιών και φάρμακα χωρίς ιατρική συνταγή για την ανακούφιση του πόνου. Είναι σπάνιο να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου που προκαλείται από την παραμόρφωση του Haglund, αλλά μερικοί άνθρωποι τη χρειάζονται εάν άλλες θεραπείες δεν ανακουφίσουν τον πόνο και τα υπόλοιπα συμπτώματα.