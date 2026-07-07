Ένταση υπήρξε στο φινάλε του Πορτογαλία-Ισπανία μεταξύ δύο πρώην συμπαικτών στη Μάντσεστερ Σίτι και ο λόγος για τους Ρόδρι και Μπερνάρντο Σίλβα.

Η Ισπανία έφυγε νικήτρια από το σπουδαίο παιχνίδι με την Πορτογαλία (1-0) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπογράφοντας την τελευταία παράσταση του Κριστιάνο Ρονάλντο στη διοργάνωση.

Ένα σκηνικό που προκάλεσε ερωτηματικά ήταν η τελευταία φάση του αγώνα όπου είδαμε τον Μπερνάρντο Σίλβα να... αρπάζεται με τον Ρόδρι αμέσως μετά τη χαμένη τους μονομαχία και την ευκαιρία του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Οι δύο τους είχαν ένα έντονο διάλογο, με κανέναν να μην μπορεί να κρατήσει τον Σίλβα ήρεμο. Μάλιστα, αυτό έφερε ερωτηματικά καθώς μιλάμε για δύο παίκτες που μοιράστηκαν για αρκετά χρόνια τα ίδια αποδυτήρια στη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες.

Ωστόσο μία λήψη δείχνει τον λόγο της έκρηξης του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού. Μετά τη χαμένη του ευκαιρία, ο Ρόδρι πανηγύρισε από πάνω του καθώς με αυτή τη φάση, θα ολοκληρωνόταν και μία σπουδαία πρόκριση. Αυτό εξόργισε τον άλλοτε συμπαίκτη του, που σηκώθηκε αμέσως και παρότι ο Ισπανός πήγε να τον αγκαλιάσει, εκείνος παρέμεινε εκνευρισμένος.