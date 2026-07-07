Μουντιάλ 2026: Ο λόγος που... αρπάχτηκαν οι πρώην συμπαίκτες Ρόδρι και Σίλβα
Η Ισπανία έφυγε νικήτρια από το σπουδαίο παιχνίδι με την Πορτογαλία (1-0) και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπογράφοντας την τελευταία παράσταση του Κριστιάνο Ρονάλντο στη διοργάνωση.
Ένα σκηνικό που προκάλεσε ερωτηματικά ήταν η τελευταία φάση του αγώνα όπου είδαμε τον Μπερνάρντο Σίλβα να... αρπάζεται με τον Ρόδρι αμέσως μετά τη χαμένη τους μονομαχία και την ευκαιρία του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.
Οι δύο τους είχαν ένα έντονο διάλογο, με κανέναν να μην μπορεί να κρατήσει τον Σίλβα ήρεμο. Μάλιστα, αυτό έφερε ερωτηματικά καθώς μιλάμε για δύο παίκτες που μοιράστηκαν για αρκετά χρόνια τα ίδια αποδυτήρια στη Μάντσεστερ Σίτι μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες.
Ωστόσο μία λήψη δείχνει τον λόγο της έκρηξης του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού. Μετά τη χαμένη του ευκαιρία, ο Ρόδρι πανηγύρισε από πάνω του καθώς με αυτή τη φάση, θα ολοκληρωνόταν και μία σπουδαία πρόκριση. Αυτό εξόργισε τον άλλοτε συμπαίκτη του, που σηκώθηκε αμέσως και παρότι ο Ισπανός πήγε να τον αγκαλιάσει, εκείνος παρέμεινε εκνευρισμένος.
هذا كان السبب في غضب بيرناردو سيلفا— خالد بن فصلا | KF (@wlv_s1) July 7, 2026
رودري احتفل امام بيرناردو سيلفا زميله السابق في مانشستر ستي
pic.twitter.com/xG9SkQmeEG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.