Μετά την τόση «φασαρία», την ανταλλαγή δηλώσεων και τα... πρόστιμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιστρέφει και πάλι στην Εθνική Πορτογαλίας.

Ένα σίριαλ που έμοιαζε να μην έχει τέλος, μάλλον ήρθε η ώρα να λήξει. Σύμφωνα με την «AS», ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Εθνική Πορτογαλίας για το Nations League, αφού ο Ζόρζε Ζεσούς τον συμπεριέλαβε στην προεπιλογή της ομάδας.

Ο Ρονάλντο δεν είχε αποχωρήσει και με τον καλύτερο τρόπο από την αποστολή της ομάδας του, με την Ομοσπονδία της χώρας να τον τιμωρεί με πρόστιμο... 255 ευρώ και αποκλεισμό 30 ημερών.

Τα παιχνίδια που έχουν μπροστά τους οι Πορτογάλοι είναι απέναντι στη Νορβηγία (14/11) και στην Ουαλία (17/11) και προφανώς μέχρι τότε, η τιμωρία του σταρ της Αλ Νασρ θα έχει λήξει.



