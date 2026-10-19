Η πορτογαλική ομοσπονδία τιμώρησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο για την απόφαση του να αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας, πριν από τον αγώνα με τη Δανία στο Nations League.

Η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FPF) ανακοίνωσε και επίσημα το απόγευμα της Δευτέρας (19/10) την τιμωρία του Κριστιάνο Ρονάλντο, για την απόφαση του να αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας πριν από τον αγώνα με τη Δανία για το Nations League.

Ο εμβληματικός αρχηγός της εθνικής ομάδας προχώρησε σε αυτή την κίνηση, μετά από μία έντονη διαφωνία που είχε με τον προπονητή του ομοσπονδιακού συγκροτήματος, Ζορζέ Ζεσούς, ο οποίος δεν τον χρησιμοποίησε στον αγώνα κόντρα στη Νορβηγία παρότι τον είχε φωνάξει για ζέσταμα και τώρα τιμωρήθηκε με 30 ημέρες ποινή αποκλεισμού και 255 ευρώ πρόστιμο.

Μάλιστα σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ίδιος ο «Cr7» ζήτησε από την Ομοσπονδία να τιμωρήθει, καθώς απ΄ότι φαίνεται έχει καταλάβει το λάθος του και απολογηθεί για την συμπεριφορά του.

Η τιμωρία αυτή καθιστά σαφές ότι ο επιθετικός της Αλ Νασρ δεν θα είναι διαθέσιμος για την Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της επόμενης διακοπής για τιε εθνικές ομάδες τον Νοέμβριο, ενώ παράλληλα η ποινή «χάδι» που του επιβλήθηκε δείχνει την προσπάθεια της Ομοσπονδίας να υποβαθμίσει τη διαφωνία του με τον Ζεσούς.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255. The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark. Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. https://t.co/oXEXM4JaI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

Αναλυτικά η δήλωση της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας:

«Υπό τους παρόντες όρους και για τους λόγους που αναφέρονται, το Πειθαρχικό Συμβούλιο – Τμήμα Μη Επαγγελματικών Στελεχών – της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφασίζει, στην προκειμένη περίπτωση, να επικυρώσει πλήρως την κατηγορία και, κατά συνέπεια, να κρίνει τον κατηγορούμενο, Κριστιάνο Ρονάλντο ντος Σάντος Αβέιρο, ένοχο για διάπραξη, σε μία περίπτωση και υπό την επήρεια φόβου, του πειθαρχικού αδικήματος που προβλέπεται και τιμωρείται βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του RDFPF, επιβάλλοντας 30ήμερη αποκλεισμό και πρόστιμο 255 ευρώ».