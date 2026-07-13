Ξένα δημοσιεύματα αποκάλυψαν λεπτομέρειες σχετικά με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν, αναφέροντας πως η FIFA προχώρησε σε αυτή την απόφαση, χωρίς να διεξάγει ψηφοφορία.

Οι ΗΠΑ αποκλείστηκαν στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ήττηθηκαν στην έδρα τους με το βαρύ 1-4 από το Βέλγιο, με τον συγκεκριμένο αγώνα να στιγματίζεται από νωρίς, χάρη στο σκάνδαλο «Μπαλογκάν». Συγκεκριμένα, θυμίζουμε πως ο Αμερικανός επιθετικός, Φολαρίν Μπαλογκάν, δέχθηκε κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο ματς με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, όμως αγωνίστηκε κανονικά κόντρα στους «Κόκκινους Διαβόλους» χάρη σε ένα «παραθυράκι» στους κανονισμούς της FIFA.

Αναλυτικότερα, η αμφιλεγόμενη απόφαση να συμμετάσχει κανονικά στην αναμέτρηση ο στράικερ της Μονακό πάρθηκε από το συμβούλιο της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA. Μάλιστα όπως αποκάλυψαν οι «Times» ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, Μοχάμαντ Αλ-Καμάλι, έλαβε μόνος του την απόφαση αυτή, χωρίς να ζητήσει τη συμμετοχή κανενός από τα υπόλοιπα 17 μέλη της επιτροπής ή να θέσει το θέμα σε ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή ήταν αντίθετη με όλες τις προηγούμενες πειθαρχικές υποθέσεις στην διοργάνωση, όπου η τιμωρία εφαρμόζεται αυτόματα σε κάθε ποδοσφαιριστή που αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα, γεγονός που εγείρει ακόμη περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την εγκυρότητα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Ο Καμάλι επέβαλε στον Μπαλογκάν ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής, αλλά ανέστειλε την εφαρμογή της για μία δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Έτσι, ο πρώτος σκόρερ των ΗΠΑ, ο οποίος είχε αποβληθεί για επικίνδυνο μαρκάρισμα, παράβαση που συνήθως επιφέρει αποκλεισμό δύο αγώνων, μπόρεσε να αγωνιστεί κανονικά στο ματς για τη φάση των «16».

Η απόφαση του Καμάλι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με την UEFA να τη χαρακτηρίζει «πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη». Από τη μεριά του ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο παραδέχθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον κάλεσε για την υπόθεση της κόκκινης κάρτας, αλλά επέμεινε ότι είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο πως την υπόθεση χειριζόταν «ένα ανεξάρτητο δικαιοδοτικό όργανο», το οποίο «θα αποφάσιζε εν ευθέτω χρόνω μέσω των αρμόδιων οργάνων».

Κατά το παρελθόν αρκετές πειθαρχικές υποθέσεις της FIFA έχουν κριθεί από ένα μόνο μέλος της επιτροπής, συνήθως από τον αντιπρόεδρο, Χόρχε Παλάσιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το ιστορικό των προηγούμενων αποφάσεων, ο ίδιος ο Καμάλι δεν είχε ενεργήσει ποτέ μέχρι σήμερα ως ο μοναδικός αποφασίζων, ενώ σε σημαντικότερες υποθέσεις, συνήθως τρία μέλη της επιτροπής συνεδρίαζαν από κοινού, προτού καταθέσουν την ετυμηγορία.