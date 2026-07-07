Δείτε όσα ανέφερε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η πορεία της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο σταμάτησε στη φάση των «16», με την Ισπανία να παίρνει τη νίκη στην εκπνοή και να στέλνει τους γείτονες σπίτι τους. Πρόσωπο της βραδιάς για τους ηττημένους, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που αγωνίστηκε για τελευταία φορά στον θεσμό αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα στο προσεχές μέλλον.

«Έδωσα τα πάντα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή. Ήταν το τελευταίο μου Μουντιάλ, ναι, αλλά τώρα θα έχω χρόνο να σκεφτώ και να είμαι με την οικογένειά μου. Δεν θα πάρω βιαστικές αποφάσεις», ανέφερε ο CR7, που εν συνεχεία μίλησε για τη συνολική διεθνή του πορεία.

«Έχω τρεις τίτλους με την Πορτογαλία, πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία δεν είχε ούτε έναν. Είμαι χαρούμενος. Ο μεγαλύτερος τίτλος ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2016, που για μένα έχει ίδια σημασία με το Παγκόσμιο Κύπελλο», εξήγησε ο 41χρονος θρύλος.