Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δάκρυσε μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία.

Το ματς της Πορτογαλίας με την Ισπανία ήταν το τελευταίο σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον 41χρονο θρύλο να διακρίνεται να βουρκώνει μετά την ήττα και τον αποκλεισμό της ομάδας του.