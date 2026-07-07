ΗΠΑ - Βέλγιο: Οι ενδεκάδες των ομάδων - Βασικός ο Μπάλογκαν
ΗΠΑ και Βέλγιο κοντράρονται σε λίγη ώρα για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τις συνθέσεις των δύο ομάδων να γίνονται γνωστές. Μάλλον αναμενόμενα, σε εκείνη των Αμερικανών, δεσπόζει ο Φόλαριν Μπάλογκαν...
Οι ενδεκάδες των ομάδων
ΗΠΑ: Φριζ - Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον - ΜακΚένι, Άνταμς, Τίλμαν - Ντεστ, Μπάλογκαν, Πούλισιτς
Βέλγιο: Κουρτουά - Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ - Ράσκιν, Ονάνα, Τίλεμανς - Λουκεμπάκιο, Ντε Κετελάρε, Τροσάρ
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