Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA πήρε θέση για την περιβόητη υπόθεση Μπάλογκαν.

Η πρωτοφανής απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που επιβλήθηκε στον Φόλαριν Μπάλογκαν για την αποβολή του στο ματς των ΗΠΑ με τη Βοσνία έφερε αντιδράσεις από την πλευρά του Βελγίου και όχι μόνο, με την Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να τοποθετείται σχετικά.

Η σχετική ανακοίνωση αποτελείται από 871 λέξεις και περιλαμβάνει 13 σημεία, εντούτοις δεν εξηγεί ουσιαστικά τον λόγο που φτάσαμε στην ακύρωση, κατά μία έννοια, της κόκκινης κάρτας στον Αμερικανό επιθετικό, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη απορία - και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παραδεχτεί πως ήρθε σε επικοινωνία με τον Τζάνι Ινφαντίνο...

Αναλυτικά: