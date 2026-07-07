Μουντιάλ 2026: Η FIFA έβγαλε ανακοίνωση για Μπάλογκαν χωρίς να εξηγεί
Η πρωτοφανής απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που επιβλήθηκε στον Φόλαριν Μπάλογκαν για την αποβολή του στο ματς των ΗΠΑ με τη Βοσνία έφερε αντιδράσεις από την πλευρά του Βελγίου και όχι μόνο, με την Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να τοποθετείται σχετικά.
Η σχετική ανακοίνωση αποτελείται από 871 λέξεις και περιλαμβάνει 13 σημεία, εντούτοις δεν εξηγεί ουσιαστικά τον λόγο που φτάσαμε στην ακύρωση, κατά μία έννοια, της κόκκινης κάρτας στον Αμερικανό επιθετικό, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη απορία - και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παραδεχτεί πως ήρθε σε επικοινωνία με τον Τζάνι Ινφαντίνο...
Αναλυτικά:
- Την 1η Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια του αγώνα του FIFA World Cup 2026™ μεταξύ των ΗΠΑ και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, ο ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ Φόλαριν Μπάλογκαν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό για σοβαρό επικίνδυνο μαρκάρισμα, κατόπιν επανεξέτασης της φάσης μέσω VAR. Μετά τη λήξη του αγώνα, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του, παρά το γεγονός ότι είχε αποβληθεί.
- Στις 2 Ιουλίου 2026, η FIFA κίνησε πειθαρχική διαδικασία κατά του Μπάλογκαν για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 66 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA (αποβολή και αναστολή συμμετοχής σε αγώνα λόγω της κόκκινης κάρτας) και του άρθρου 14 του ίδιου Κώδικα (ανάρμοστη συμπεριφορά ποδοσφαιριστών σχετικά με τον πανηγυρισμό).
- Στις 5 Ιουλίου 2026, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έκρινε τον Μπάλογκαν ένοχο και για τις δύο παραβάσεις, επέβαλε ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής, η εφαρμογή της οποίας ανεστάλη υπό δοκιμασία για ένα έτος, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 40.000 δολαρίων ΗΠΑ, και κοινοποίησε την απόφασή της στα ενδιαφερόμενα μέρη.
- Όσον αφορά στην αθλητική κύρωση, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε αποκλεισμό μίας (1) αγωνιστικής. Η απόφαση ανέφερε ρητώς ότι η ποινή αυτή περιλάμβανε και την αυτόματη τιμωρία που, υπό κανονικές συνθήκες, θα εκτιόταν στον επόμενο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA μεταξύ των ΗΠΑ και του Βελγίου, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για τις 6 Ιουλίου 2026. Συνεπώς, ελλείψει οποιουδήποτε μεταγενέστερου μέτρου από την Πειθαρχική Επιτροπή, ο Μπάλογκαν δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στον συγκεκριμένο αγώνα.
- Ωστόσο, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έκανε χρήση της διακριτικής ευχέρειας που της παρέχει το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, σύμφωνα με το οποίο δύναται να αναστείλει την εκτέλεση οποιουδήποτε πειθαρχικού μέτρου, και αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μίας αγωνιστικής για δοκιμαστική περίοδο ενός (1) έτους. Ως εκ τούτου, ο Μπάλογκαν δεν υποχρεούται να εκτίσει άμεσα την ποινή αποκλεισμού. Αντιθέτως, η ποινή παραμένει σε αναστολή καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου και θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν ο ποδοσφαιριστής υποπέσει σε νέα παράβαση παρόμοιας φύσης και βαρύτητας εντός του ενός έτους. Σε περίπτωση τέτοιας μεταγενέστερης παράβασης, η ανασταλείσα ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής θα εκτελεστεί σωρευτικά με οποιαδήποτε νέα κύρωση επιβληθεί για τη μεταγενέστερη παράβαση.
- Πέραν της ποινής αποκλεισμού, της οποίας η εκτέλεση ανεστάλη, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε πρόστιμο ύψους 40.000 δολαρίων ΗΠΑ, κατανέμοντας το ήμισυ του ποσού στην παράβαση του άρθρου 14 και το υπόλοιπο ήμισυ στην παράβαση του άρθρου 66 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών (U.S. Soccer Federation) κρίθηκε αλληλεγγύως υπεύθυνη για την καταβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA.
- Καταρχάς, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, όπως και κάθε άλλο δικαιοδοτικό όργανο της FIFA, είναι ανεξάρτητη, σύμφωνα με το Καταστατικό της FIFA και τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA. Οι πρόεδροι, οι αντιπρόεδροι και τα λοιπά μέλη των δικαιοδοτικών οργάνων πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στους Κανονισμούς Διακυβέρνησης της FIFA, προκειμένου να διασφαλίζεται η αμεροληψία τους.
- Επιπλέον, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δεν ανέτρεψε την επί τόπου απόφαση του διαιτητή για την αποβολή του κ. Μπάλογκαν. Αντιθέτως, επικύρωσε την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που απορρέει από την κόκκινη κάρτα που του επιδείχθηκε κατά τον αγώνα της 1ης Ιουλίου 2026. Η Επιτροπή περιορίστηκε στην εξέταση και επιβολή των πρόσθετων πειθαρχικών κυρώσεων που ακολούθησαν την αποβολή.
- Το άρθρο 66 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA ορίζει ότι «η αποβολή συνεπάγεται αυτομάτως αποκλεισμό από τον επόμενο αγώνα». Αντίστοιχα, το άρθρο 10 παρ. 5 των Κανονισμών του FIFA World Cup 26™ προβλέπει ότι «εάν ένας ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος ομάδας αποβληθεί με απευθείας ή έμμεση κόκκινη κάρτα (δεύτερη κίτρινη), θα αποκλειστεί αυτομάτως από τον επόμενο αγώνα της ομάδας του. Επιπλέον, δύνανται να επιβληθούν και περαιτέρω κυρώσεις».
- Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η Πειθαρχική Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει, για δοκιμαστική περίοδο ενός (1) έτους, την εκτέλεση της αυτόματης ποινής αποκλεισμού που είχε επιβληθεί βάσει του άρθρου 66 παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA και του άρθρου 10 παρ. 5 των Κανονισμών του FIFA World Cup 26™. Η αναστολή αυτή αποφασίστηκε αφού συνεκτιμήθηκαν όλες οι ιδιαίτερες περιστάσεις του περιστατικού και τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.
- Βάσει του άρθρου 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, η Πειθαρχική Επιτροπή διαθέτει διακριτική ευχέρεια να αναστέλλει την εκτέλεση οποιουδήποτε πειθαρχικού μέτρου, εφόσον αυτό δεν αφορά χειραγώγηση αγώνα, γεγονός που προφανώς δεν συνέτρεχε στην προκειμένη περίπτωση. Επιπλέον, η εφαρμογή του άρθρου 27 δεν αποτελεί πρωτοφανή πρακτική, καθώς παρόμοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων του FIFA World Cup 2026.
- Ούτε ο Πειθαρχικός Κώδικας της FIFA ούτε οι Κανονισμοί του FIFA World Cup 26™ περιέχουν διάταξη που να απαγορεύει στην Πειθαρχική Επιτροπή να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια σύμφωνα με το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA. Η άσκηση της ευχέρειας αυτής είναι απολύτως σύμφωνη με τις γενικές αρχές που διέπουν την επιμέτρηση των πειθαρχικών κυρώσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 25 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA.
- Η επανεξέταση των έννομων συνεπειών μιας κόκκινης κάρτας δεν αποτελεί κάτι πρωτόγνωρο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ενδεικτικά, στην πλειονότητα των κορυφαίων πρωταθλημάτων που ανήκουν στις ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, η ακύρωση κόκκινων καρτών αποτελεί συνήθη πειθαρχική πρακτική, χωρίς να θεωρείται ότι παραβιάζεται κάποια θεμελιώδης αρχή. Και πάλι, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στην υπό εξέταση απόφαση η κόκκινη κάρτα δεν ακυρώθηκε. Αντιθέτως, ανεστάλη η εκτέλεση των συνεπειών της βάσει ρητής διάταξης των εφαρμοστέων κανονισμών, γεγονός που συνιστά μια σαφώς πιο ισορροπημένη και αναλογική λύση.
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