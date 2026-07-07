Δείτε τις σημαντικότερες φάσεις από το 1-0 της Ισπανίας ενάντια στην Πορτογαλία.

Το ντέρμπι της Ιβηρικής χερσονήσου κρίθηκε στο φινάλε, με το γκολ του Μερίνο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων να δίνει στην Ισπανία τη νίκη, 1-0, ενάντια στην Πορτογαλία και την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.