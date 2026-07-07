Πορτογαλία - Ισπανία 0-1: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε τις σημαντικότερες φάσεις από το 1-0 της Ισπανίας ενάντια στην Πορτογαλία.
Το ντέρμπι της Ιβηρικής χερσονήσου κρίθηκε στο φινάλε, με το γκολ του Μερίνο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων να δίνει στην Ισπανία τη νίκη, 1-0, ενάντια στην Πορτογαλία και την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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