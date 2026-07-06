Μπαπέ: Η απάντηση στη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από Παραγουανή

Γιάννης Πολιάς
Μπαπέ: Η απάντηση στη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από Παραγουανή
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Ο Κιλιάν Μπαπέ απάντησε στην απίστευτη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από Παραγουανή πολιτικό.

Την απάντησή του στη φρικτή ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από Παραγουανή πολιτικό έδωσε ο Κιλιάν Μπαπέ, που σχολίασε όσα είπε η Σελέστ Αμαρίγια στα social media, μετά τον αποκλεισμό της Αλμπιρόχα από τη Γαλλία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Ο βάρβαρος δεν έμαθε ούτε να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες και το πιο μορφωμένο πράγμα που άκουσε ποτέ ήταν χιμπαντζήδες. Έπρεπε να του είχε δείξει το μεσαίο δάχτυλο ο Ορλάντο Χιλ. Εγώ το κάνω στη Γερουσία και δεν τρέχει τίποτα.

 

Ο Γάλλος σταρ απάντησε με δημοσίευση στα ΜΚΔ, αναφέροντας τα εξής:

«Κυρία Σελέστ Αμαρίγια,

Είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης που κατέχετε.

Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Εξαιτίας της ανευθυνότητάς σας και του απροκάλυπτου ρατσισμού σας, ολόκληρος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες της ομάδας σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, για να μείνει τελικά η εικόνα μιας ανίκανης γυναίκας που δίνει την χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της.

Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν εσάς να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο».

@Photo credits: Associated Press

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