Ο Κιλιάν Μπαπέ απάντησε στην απίστευτη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από Παραγουανή πολιτικό.

Την απάντησή του στη φρικτή ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε από Παραγουανή πολιτικό έδωσε ο Κιλιάν Μπαπέ, που σχολίασε όσα είπε η Σελέστ Αμαρίγια στα social media, μετά τον αποκλεισμό της Αλμπιρόχα από τη Γαλλία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Ο βάρβαρος δεν έμαθε ούτε να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες και το πιο μορφωμένο πράγμα που άκουσε ποτέ ήταν χιμπαντζήδες. Έπρεπε να του είχε δείξει το μεσαίο δάχτυλο ο Ορλάντο Χιλ. Εγώ το κάνω στη Γερουσία και δεν τρέχει τίποτα.

🚨 Celeste Amarilla (Paraguayan senator), on Kylian Mbappé: "This brute hasn't even learned to write. Instead of breastmilk, he grew up sucking on coconuts, and the most educated creatures he ever heard were chimpanzees.



You should've given him the middle finger, Orlando Gill… pic.twitter.com/cUBeXln4l1 — Madrid Zone (@theMadridZone) July 6, 2026

Αποικιοκρατούμενε Καμερουνέζε, που το παίζεις σκληρός προσποιούμενος ότι είσαι Γάλλος. Γεμάτος κόμπλεξ, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Ήσουν νευρικός και τρομοκρατημένος σε όλο τον αγώνα, όπως και όλη η ομάδα σου. Δεν καταφέρατε να βάλετε ούτε ένα γκολ, κερδίσατε από καθαρή τύχη...

Το μόνο που πολλοί από εμάς καταλογίζουμε στην Αλμπιρόχα είναι ότι δεν του έδωσαν μια δυνατή σφαλιάρα μόλις τελείωσε ο αγώνας. Κι ας σημειωθεί ότι δεν είμαι καν φίλαθλος του ποδοσφαίρου» ανέφερε η γερουσιαστής, προκαλώντας αναμενόμενα σφοδρές αντιδράσεις.

Ο Γάλλος σταρ απάντησε με δημοσίευση στα ΜΚΔ, αναφέροντας τα εξής:

«Κυρία Σελέστ Αμαρίγια,



Είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης που κατέχετε.



Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, μια χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Εξαιτίας της ανευθυνότητάς σας και του απροκάλυπτου ρατσισμού σας, ολόκληρος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες της ομάδας σας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, για να μείνει τελικά η εικόνα μιας ανίκανης γυναίκας που δίνει την χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της.



Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν εσάς να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και τον ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο».