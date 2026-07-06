Στο κενό έπεσε η έφεση του Βελγίου για τη διαθεσιμότητα του Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος πήρε το πράσινο φως για να συμμετέχει στον αγώνα των ΗΠΑ για τη φάση των «16» του Μουντιάλ.

Διαθέσιμος στην αποστολή των ΗΠΑ για την αναμέτρηση απέναντι στο Βέλγιο θα είναι ο Φολαρίν Μπαλογκάν. Η ένσταση που κατέθεσαν οι Βέλγοι για τη διαθεσιμότητα του Αμερικανού ποδοσφαιριστή έπεσε στο κενό, καθώς η FIFA απέρριψε την έφεση και επικύρωσε την παρουσία του ποδοσφαιριστή της Μονακό.

Ο Μπαλογκάν είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα απέναντι στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και σε πρώτο χρόνο δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως η τιμωρία του ανεστάλη μετά από σχετική απόφαση της FIFA και παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παρά τις προσπάθειες του Βελγίου για ανατροπή των δεδομένων, ο Αμερικανός πήρε το πράσινο φως για να προετοιμαστεί κανονικά για τον επικείμενο αγώνα, αν και η Βέλγικη Ομοσπονδία προειδοποίησε εν συνεχεία πως θα προβεί σε περαιτέρω νομικές ενέργειες, σε περίπτωση που το όνομά του συμπεριληφθεί στην αποστολή.

«Μέχρι σήμερα, η RBFA δεν έχει λάβει το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης, ούτε τις πληροφορίες που ζητά από την έναρξη της διαδικασίας, όπως αντίγραφο της απόφασης και της αιτιολογίας βάσει της οποίας ο ποδοσφαιριστής κρίθηκε επιλέξιμος, καθώς και την έκθεση του διαιτητή. Αυτό συνιστά παραβίαση των κανονισμών της FIFA.

Η RBFA έχει ενημερώσει την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αμφισβητεί την επιλεξιμότητα του ποδοσφαιριστή, σε περίπτωση που το όνομά του συμπεριληφθεί στο φύλλο αγώνα του διαιτητή. Ως εκ τούτου, διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και επιφυλάσσεται για κάθε περαιτέρω ενέργεια» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Βελγίου.