Η UEFA εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της FIFA για την άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν, όμως αποφεύγει να κλιμακώσει τη σύγκρουση με τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Η UEFA αντέδρασε με ιδιαίτερη αυστηρότητα στην απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη τιμωρία του επιθετικού των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαριν Μπαλογκάν, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στον αγώνα απέναντι στην Βοσνία. Παρά τη σφοδρή αντίδρασή της, πάντως, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία δεν προτίθεται να προχωρήσει πέρα από τη δημόσια καταδίκη της απόφασης, ούτε να αντιταχθεί στην επικείμενη επανεκλογή του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η UEFA υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Αν και ορισμένοι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους υπεύθυνους για την τήρησή τους, απειλείται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για την τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση, εις βάρος του ανταγωνισμού».

Με τη στάση της αυτή, η UEFA εξέφρασε έμμεσα τη στήριξή της προς τη βελγική ομοσπονδία, η οποία αποτελεί ένα από τα μέλη της, ενώ παράλληλα άσκησε σαφή και αυστηρή κριτική στη FIFA για ένα ζήτημα που άπτεται της ίσης μεταχείρισης των ομάδων και της θεσμικής αξιοπιστίας των διοργανώσεων.

Ωστόσο, η αντίδραση της UEFA δεν αναμένεται να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι σχέσεις ανάμεσα στον πρόεδρό της, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, οι οποίες στο παρελθόν χαρακτηρίζονταν από έντονη ψυχρότητα εξαιτίας των διαφωνιών για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε δύο χρόνια, αλλά και για την πρόθεση της FIFA να καθιερώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ως ετήσια διοργάνωση, έχουν πλέον εξομαλυνθεί. Οι δύο άνδρες διατηρούν πλέον ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και επιδιώκουν να αποφεύγουν άσκοπες δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι σκοπεύει να διεκδικήσει νέα θητεία στην προεδρία της FIFA τους προσεχείς μήνες και, με τα σημερινά δεδομένα, οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες δεν φαίνεται να προτίθενται να ανατρέψουν τους σχεδιασμούς του. Από την άλλη πλευρά, ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, παρότι είχε δηλώσει κατά το συνέδριο της UEFA στο Παρίσι, τον Φεβρουάριο του 2024, ότι δεν σκόπευε να παραμείνει στην ηγεσία της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, ενδέχεται επίσης να επανεξετάσει τη στάση του. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δύο ισχυροί παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου φαίνεται να επιλέγουν την αποφυγή θεσμικών συγκρούσεων, διατηρώντας μια εύθραυστη αλλά λειτουργική ισορροπία στις μεταξύ τους σχέσεις.