Χάαλαντ: Ο Νορβηγός μετράει 27 γκολ σε 14 σερί ματς!

Χάαλαντ: Ο Νορβηγός μετράει 27 γκολ σε 14 σερί ματς!

Χάαλαντ: Ο Νορβηγός μετράει 27 γκολ σε 14 σερί ματς!
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Ο Έρλινγκ Χάλαντ σκόραρε δυο φορές κόντρα στη Βραζιλία (2-1) και έδωσε συνέχεια σε ένα απίθανο σερί που τρέχει με την Εθνική του ομάδα.

Ο πρωταγωνιστής της δεύτερης ημέρας της φάσης των «16» του Μουντιάλ έχει ονοματεπώνυμο και είναι δίχως αμφιβολία ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός στράικερ με δυο γκολάρες «τελείωσε» τη Βραζιλία (2-1) και έστειλε την πατρίδα του στα προημιτελικά του θεσμού απέναντι στην Αγγλία (12/7, 00:00).

Στα 25 του χρόνια και στην παρθενική συμμετοχή σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ο υψηλόσωμος φορ αποδεικνύει γιατί θεωρείται από τους καλύτερους στη θέση του, έχοντας ήδη φτάσει τα 7 γκολ στον θεσμό, αριθμό ρεκόρ για πρωτοεμφανιζόμενο, όπως είχε πράξει το 1970 ο σπουδαίος Γκερντ Μίλερ.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό για τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι είναι το απίθανο σερί που τρέχει όσον αφορά τα επίσημα παιχνίδια με την πατρίδα του. Ο Χάαλαντ έχει βρει δίχτυα σε 14 διαδοχικούς αγώνες, με το κοντέρ να γράφει 27 γκολ, δηλαδή σχεδόν 2 ανά παιχνίδι!

Ήδη μετράει 62 «τεμάχια» σε 54 καταγεργαμμένες συμμετοχές και ο αριθμός αυτός ολοένα και θα αυξάνεται.

 

@Photo credits: Associated Press

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