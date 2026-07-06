Πώς η πρωταθλήτρια μητέρα του Χάαλαντ τον μετέτρεψε στην απόλυτη ποδοσφαιρική «μηχανή»

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ένα από τα πρόσωπα του φετινού Μουντιάλ, καθώς μετά την ντοπιέτα του επί της Βραζιλίας έχει σημειώσει 7 γκολ και φιγουράρει στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ μαζί με τους Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ.

Ο «βιονικός» Νορβηγός πριν ξεκινήσει το τουρνουά ζήτησε από την ομοσπονδία της πατρίδας του να συμπεριληφθεί στη φανέλα του και το όνομα της μητέρας του, «Μπράουτ», η οποία έχει παίξει τον πιο κομβικό ρόλο στο να γίνει ο ποδοσφαιριστής που όλοι θαυμάζουμε σήμερα.

Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι το ότι η Γκρυ Μαρίτα Μπράουτ υπήρξε σπουδαία αθλήτρια στη Νορβηγία και δύο φορές πρωταθλήτρια στο έπταθλο κατά τη δεκαετία του 1990.

Το ιδιαίτερα απαιτητικό άθλημα του επτάθλου, που περιλαμβάνει επτά διαφορετικά αγωνίσματα στίβου, απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση και μεγάλη πειθαρχία στις προπονήσεις, μια ρουτίνα που η ίδια φρόντισε να εμφυσήσει και στον γιο της όσο μεγάλωνε.

Haaland with his mom and sister pic.twitter.com/Z5c4MlzKxk — lobistars🇵🇹 (@john322226) July 5, 2026

Ο σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Σίτι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι, ενώ η αγάπη του για το ποδόσφαιρο προέρχεται από τον πατέρα του, που ήταν επίσης ποδοσφαιριστής, η πειθαρχία του, η προσήλωσή του στη σωστή διατροφή, η συνέπεια και γενικότερα η πολύ καλή φυσική του κατάσταση είναι απόρροια των όσων του έμαθε από πολύ μικρή ηλικία μητέρα του.

Ο ίδιος έχει πει πως το αθλητικό υπόβαθρο της μητέρας του και τα δικά της γονίδια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να είναι... άπιαστος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας πρώτα δοκιμάσει όλα τα αθλήματα του στίβου μαζί με τη μαμά του.

Κάτι το οποίο επίσης γνωρίζει λίγος κόσμος είναι το ότι ο 25χρονος στράικερ κατέχει ένα απίστευτο ρεκόρ στον στίβο από την παιδική του ηλικία, έχοντας σημειώσει την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο άλμα εις μήκος άνευ φόρας για τα παιδιά 5 ετών, όπου είχε κάνει 1,63 μέτρα!